Elazığ'da yolda kalan sürücülerin imdadına jandarma yetişti

İHA

Elazığ'da gün boyu etkili olan yağmur, kara dönüştü...

Kısa sürede etkili olan kar yağışı sonrasında ilk olarak bin 200 rakımlı tarihi Harput Mahallesi beyaza büründü.

HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda kaldı.

JANDARMA EKİPLERİ YETİŞTİ

Sürücülerin imdadına ise Harput Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yetişti.

"ALLAH JANDARMA EKİPLERİNDEN RAZI OLSUN"

Jandarma ekipleri, araçları iterek güvenli noktaya alırken sürücülerin yetersiz kaldığı durumda ise direksiyona geçti.

Yolda kalan sürücü, "Allah jandarma ekiplerinden razı olsun. Yardımcı oldular, aracı güvenli noktaya çektiler. Kendilerine teşekkür ederim." dedi.