Geçtiğimiz yıl ocak ayında yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından evsiz kalan depremzedeler için yapılan konutların anahtarları teslim edildi.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremle birlikte Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti.

İki şehirde de binlerce konut ağır hasar gördü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde, Elazığ’da 24 bin 83 konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı.

BİNLERCE KONUTUN YAPIMI SÜRÜYOR

Çalışmalar kapsamında tamamlanan binlerce konutun teslimatı depremzede vatandaşlara teslim edilirken, TOKİ tarafından binlerce konutun yapımı da devam ediyor. Bu kapsamda Yemişlik 4'üncü etaptaki 570 konut tamamlanarak hak sahibi vatandaşlara kura çekilerek teslim edildi.

ANAHTARLAR TESLİM ALINIYOR

Anahtarlarını teslim almaya başlayan depremzede vatandaşlar, konutlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Teslim edilen evlerin oldukça kullanışlı ve güzel olduğunu dile getiren vatandaşlar, devletin gücünü hissettiklerini söyledi.

Elazığ'daki depremzedeler, konutlarının anahtarlarını aldı VİDEO



"KİRALIK EV BULMAK, EN BÜYÜK SIKINTIYDI"

Bir daha böyle bir deprem yaşamama temennisinde bulunan vatandaşlardan Hüsamettin Öner, "Evler teslim edilene kadar geçen sürede de gerçekten büyük sıkıntılar çektik. Kiralık ev bulmak en büyük sıkıntıydı. Evden eve taşınma olayı bayağı oldu o da normaldir. Tabii deprem yaşayan herkes belirli sıkıntılar çekecek, çekmeyeceğim demek olmaz. Evlerimizi beğendik. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Anahtarlarını alan herkese hayırlı uğurlu olsun. Rabbim bundan sonra böyle bir deprem yaşatmasın." dedi.





"YAPTIRANDAN VE YAPANDAN ALLAH RAZI OLSUN"

Evlerinin çok güzel olduğunu ifade eden Sabri Özpolat, "Allah devletimize zeval vermesin. Biz gezdik çok hoş. 2+1, 3+1 gibi her şeyi süper beğendik. Yerleşmedik ama yerleşeceğiz. Yaptırandan ve yapandan Allah razı olsun, çok güzel evlerimizden memnunuz." ifadelerini kullandı.





"ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN, KONUTLARIMIZ ÇOK GÜZEL"

Evlerin eksikliklerin giderildiğini aktaran Metin Kalkancı, “İlimizde meydana gelen depremde yıkılan konutumuzun yerine Yemişlik'te yapılan evlerimizi teslim aldık. Teslim aldığımız dairede ufak tefek eksiklikler vardı ki burada olan evleri teslim eden arkadaşlara söylediğimizde en kısa sürede gidereceklerini söylediler. Tüm hak sahiplerine sağlıkla huzurlu oturmalarını nasip ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin, konutlarımız çok güzel.” dedi.