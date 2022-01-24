Elazığ'daki dondurucu soğukta pazar esnafının ekmek mücadelesi

Kar yağışı etkisiyle don ve buzlanma olaylarının yaşandığı kentte, pazar esnafı ateş yakarak hizmet veriyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının ardından soğuk havalar etkisini artırdı. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don olayının görüldüğü Elazığ'da soğuk havadan etkilenen bazı pazar esnafı, ısınmak için tezgahlarının yanına tenekeden soba kurdu.

"SON 20 YILIN EN DERİN KIŞINI YAŞIYORUZ"

Her koşulda çalışmaya devam ettiklerini ifade eden pazarcı esnaflarından Mehmet Sürgeç, "Son 20 yılın en derin kışını yaşıyoruz. Uzun yıllar sonra böyle bir kış gördük. Vatandaşların pazara ilgisi var. Ateş yakıyoruz ki ürünlerimiz donmasın, bolluk ve bereket var. Bu soğuk kış günlerinde eksi soğuklara rağmen ateş yakarak, çay içerek esnaflık yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

"EKMEK PARAMIZI ÇIKARIYORUZ"

Pazarcı esnaflarından Erhan Talay ise "Elazığ son yılların en sert kışını yaşıyor. Zor şartlar altında çalışıyoruz. Ürünlerimiz karın içinde, biz de odun kırıyoruz, bir yandan da ateş yakıyoruz, vatandaşlara hizmet veriyoruz. Ekmek paramızı çıkarıyoruz. Vatandaşları bir nebze de olsa taze ürünle buluşturmak için pazarımızı terk etmiyoruz. Her koşulda hizmet etmeye devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

"ATEŞİN ÖNÜNDE ISINARAK HİZMET VERİYOR"

Vatandaşlardan Güllü Günbarış da "Pazarcılar gördüğünüz gibi soğukta ekmek paralarını kazanıyor. Biz de bir şekilde almaya çalışıyoruz. Az önce bir şeyler aldım, adam gerçekten kendini motive etmiş ateşin önünde sürekli elini ısıtarak müşterilerine hizmet veriyor." dedi.