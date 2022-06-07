Elazığ'daki işçi Türk bayrağını molozlar arasından çıkardı

Deprem sonrası yıkılan binada çalışan işçinin Türk bayrağını enkaz alanından alması yürekleri ısıtırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de yaşanan 6.8’lik depremin ardından ağır hasarlan binalar, yıkılmaya devam ediyor.

Kentte, yıkımı yapılan apartmanda çalışan bir işçi, Türk bayrağının molozların arasında kaldığını gördü.

Türk bayrağını enkazdan çıkardı

Durumu fark eden şahıs, bayrağı iş makinesinin kepçesiyle enkaz altından çıkardı.

Yürekleri ısıtan bu görüntüler ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Elazığ'da işçi molozlar arasından Türk bayrağını çıkardı