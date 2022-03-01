Elazığ’daki milyarlarca dolarlık maden sahası heyecanlandırdı

MTA tarafından Elazığ’da yapılan inceleme ve saha çalışmalarında Cumhuriyet tarihinin en büyük maden rezervi bulundu. Rezervlerin toplam piyasa değerinin milyarlarca dolar olduğu belirtildi.

Yaklaşık bir yıldır Elazığ’da çalışmalarını sürdüren Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), önemli maden rezervlerine ulaştı.

Ülkeye katkısının oldukça yüksek olması beklenilen rezervler, Maden ilçesi Sağrılı köyü Kısabekir ve Seterli mevkilerinde bulundu.

YENİ REZERVLER HEYECANLANDIRDI

Cumhuriyet tarihinin en büyük maden rezervi sahasının olduğu bölgede bakırın yanı sıra altın, çinko, kobalt ve birçok maden de bulunuyor.

Rezervlerin toplam piyasa değerinin milyarlarca dolar olduğu belirtiliyor.

Kurtuluş savaşında Türkiye’nin mermi ihtiyacını karşılayan Maden ilçesinde bulunan yeni rezervler vatandaşları heyecanlandırdı.

Elazığ’da milyarlarca dolarlık maden sahası VİDEO

“EN BÜYÜK BAKIR REZERVİ SAHASI”

Madende bulunan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan ilçe sakinlerinden Ramazan Sekmen, “Özel işletmeler sadece üstte kalan pasaları alarak maden rezervlerini aramadı, ilçemizi tarihe gömdüler. MTA ve Türkiye Petrolleri’nin bir yıl boyunca yaptığı araştırmalar sonucunda ilçemizde Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük bakır maden rezervi bulundu. Bu da bizi ve ilçemizi çok mutlu etti. Şu ana kadar bu saha Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bulunan en büyük bakır rezervi sahasıdır. Bulunan maden rezervlerinin ülkemize katkısı çok olacaktır. 20-30 milyar dolar rezervden bahsediliyor. Bu otomatikman Türkiye’nin cari dış borcuna katkıda bulunmaktadır.” dedi.

“GURUR VERİCİ BİR DURUM”

Bulunan rezervler için mutlu olduğunu belirten Murat Demir, “Tabii ki ülkemiz ve memleketimiz adına gurur verici bir durum. Bulunan maden sadece sırf bakır değil. Bu bölge yıllardır bakır sektöründe en gözde yerlerinden biri. İstihdam potansiyeli artar. İnşallah tez zamanda faaliyete girer.” diye konuştu.

“DÜNYANIN EN BÜYÜK 5’İNCİ FABRİKASIYDI”

Kurtuluş Savaşı’nda Türkiye’nin mermi ihtiyacını Maden ilçesindeki fabrikaların karşıladığını söyleyen Mustafa Taşdemir, “Bu rezervin ne kadar büyük olduğunu tüm dünya biliyor. Bir zamanlar dünyanın en büyük 5’inci fabrikasıydı. Şu an maden ilçemiz nüfus kaybediyor. İşsizlikten dolayı göç çok oluyor. Yarın bir şey olsa eski günlerimize dönmeyi umut ediyoruz.” şeklinde konuştu.

“TESİS MADEN’DE KURULMALI”

Hüseyin Üzet adlı vatandaş da, “Maden rezervlerinin ülkemize ilimize, ilçemize ve gençlerimize katkısı olur. Tesisin mutlaka Maden ilçesinde kurulması lazım. Rezervler Maden’de bulunmuşsa tesiste burada kurulmalı. Biz bunu istiyoruz.” dedi.