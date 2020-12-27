Elazığ’dan deprem sonrası ilk görüntüler

Sokağa çıkma yasağı saatlerinde 5,3 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

Elazığ’da bu sabah saat 09.40 sularında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yaklaşık 10 saniye süren deprem, Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt’ten de hissedildi.

PANİKLE SOKAĞA ÇIKTILAR

Deprem sonrası vatandaşlar büyük bir panik yaşarken, depremin şiddeti nedeniyle evlerdeki avizeler sallandı. Kısıtlama saatlerinde depreme yakalanan vatandaşlar kendilerini dışarı attı.

Şiddetli bir sarsıntı ile uyandıklarını belirten Elazığlılar, eve girmeye korktuklarını belirtti.

Korku dolu anlar yaşadıklarını anlatan Ömer Cengiz, “Depremi hissettik ve hemen dışarı kaçtık. Büyük bir şiddetle sarsıldık ve binalarda büyük gürültüler oluştu. Bizlerde de büyük bir korku oluşturdu. Dolayısıyla kapıya kaçtık. Şuanda içeri girme niyetimiz yok. Allah beterinden saklasın. Diğer depreme göre biraz hafifti, yalnız bizi çok korkuttu” dedi.

Öte yandan Elazığ'da, dün de Sivrice ilçesi merkezli saat 14.09'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Soylu, 'Elazığ merkezde saat 09.37'de 5,3 büyüklüğünde, 15,94 km derinlikte bir deprem meydana geldi. Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor. Bilgilendirmeye devam edeceğiz' dedi.