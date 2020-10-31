Elazığ Belediyesi, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem nedeniyle İzmir'e bir tır yardım malzemesi gönderdi.

İzmir'de meydana gelen depremin ardından ülkenin birçok noktasından bölgeye yardımlar gitmeye başladı.

24 Ocak'ta merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 şiddetindeki depremle sarsılan Elazığ'da, belediye tarafından İzmir'deki vatandaşlar için yardım malzemesi hazırlandı.



Elazığ Belediyesi Hayır Çarşısı görevlileri, içerisinde yorgan, yatak, battaniye, gıda, giysi, çocuk bezi, dezenfektan ve maske gibi malzemeler bulunan yardım kolilerini tıra yükledi.



Yardım tırı, depremzedelere ulaştırılmak üzere İzmir'e uğurlandı.

Elazığ'dan İzmir'e depremzedeler için yardım gönderildi İZLE







"HALİNİZDEN EN İYİ BİZ ANLARIZ"

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Halinizden en iyi biz anlarız. Şehidimiz Fethi Sekin'in emaneti olan İzmir'imize gönderilmek üzere yardım tırlarımız hazırlanıyor.

İzmir Seferihisar'da meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.



