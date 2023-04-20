Elazığlı depremzededen Murat Kurum'a: Yaptığınız fedakarlığı birebir yaşadık Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, 14 Mayıs seçimleri için yürüttüğü saha çalışmalarında Elazığlı depremzede ile karşılaştı. Burada Bakan Kurum'a övgüler yağdıran kadın, "Çok mücadele ettiniz, Rabbim sizin yar ve yardımcınız olsun." dedi.

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Türkiye, doğal afetlere karşı başarılı bir mücadele ortaya koydu.

Sel, yangın ve depremlerin ardından büyük yıkımların yaşandığı kentler kısa sürede ayaklandırıldı.

Öte yandan bu zorlu süreçte afetzedelerin kiradan eşya desteğine her ihtiyacı karşılandı.

Bunların gölgesinde ise söz verildiği gibi afet konutları 1 yıl gibi kısa sürede tamamlandı.

Deprem konutları yükseliyor

Şimdilerde ise 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler için mücadele ediliyor.

11 ilde eş zamanlı yürütülen konutlar yükselmeye başlarken, tamamlanan köy evlerinin de bayramın 2'nci günü teslimi gerçekleştirilecek.

Depremzedeler yapılan yardımlar ve yaralarının sarılmasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a övgüler yağdırıyor.

Bu süreçte canla başla bir çalışma yürüten Bakan Kurum, İstanbul 1. Bölgeden AK Parti milletvekili adayı olarak 14 Mayıs seçimleri kapsamında sahaya indi.

"Ömrümüz vefa ettiği müddetçe sizin için çalışacağız"

Ziyaretleri sırasında bir depremzede ile karşılaşan Murat Kurum, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Kurum paylaşımına şu notu ekledi:

Annemizin samimiyeti, duası, alicenaplığı karşısında söylenecek her söz hafif kalıyor.



Allah sizleri başımızdan eksik etmesin.



Siz dua edin, biz ömrümüz vefa ettiği müddetçe sizin için çalışmaya devam edeceğiz.

"Sizin Elazığ'a yaptığınız fedakarlığı birebir yaşadık"

Kurum'a dua eden kadın, verilen mücadelelere değinerek şu ifadeleri kullandı:

Ben Elazığ2da ikamet ediyorum. Şu an burada misafirim. Allah sizden razı olsun. Sizi yetiştiren aileden, anne-babadan, devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan hepinizden Allah razı olsun. Elazığ sizinle ve bütün Türkiye sizinle gerçekten gurur duyuyor. Biz gurur duyuyoruz sizinle. Biz sizin Elazığ'a yaptığınız fedakarlığı birebir yaşadık. Elazığ depreminde birebir gördük. Çok mücadele ettiniz, Rabbim sizin yar ve yardımcınız olsun. Sonuna kadar yolunuzu açık etsin. Biz sizinleyiz. Biz sonuna kadar sizinleyiz.

Murat Kurum ise "81 ilde böyle uğraşacağız ablacığım hiç merak etmeyin siz." diyerek yanıt verdi.