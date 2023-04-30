Elazığlı vatandaş yerli otomobil Togg'a kavuştu

İHA

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg, artık tüm illerde yollara çıkıyor.

29 Mart'ta Togg T10X için kura çekimi yapıldı. 20 bin şanslı kişi aracı almaya hak kazandı.

Kuranın ardından Kula rengi Togg, bugün Elazığ’da Turgay Akgün’e teslim edildi.

Elazığ trafiğinde yerini alan 23 LN 023 plakalı Togg, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Yerli otomobiline kavuşan Turgay Akgün, şunları söyledi:

Bizde ilk 10’da olabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Müthiş bir araba. Sahip olmak isteyen herkes umarım sahip olur. Emeği geçen herkesin eline sağlık. Hiç ses yok. Sadece müzik sesi var. Onun haricinde ne yol sesi ne de motor sesi var. Hiçbir şey yok. Elazığ’ın ilk Togg’u. Elazığ’ımıza ilk getirebilmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. Vatandaşların ilgisi müthiş. Biz kimseye haber vermedik. Vermediğimiz halde bu şekilde. Sadece çekirdek ailemizle teslim almak istemiştik.