Elbistan’ı yerle bir eden Çardak Fayı’nın, 12 bin yıldır uyuduğu ortaya çıktı Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki depremle ilgili teknik araştırma yapan İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Cenk Yaltırak, büyük yıkıma neden olan Çardak Fayı’nın 12 bin yıldır uyuduğunu söyledi. Yaltırak, “Büyük bir ihtimalle binlerce yıl deprem olmayacak” dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Cenk Yaltırak başkanlığındaki ekip, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Çardak Fayı’nın röntgenini çekiyor.

Santimetre hassasiyetinde ölçümler yapıldı

İTÜ ekibi, Elbistan, Göksun, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde özellikle ulaşım olmayan yerlerde fay hattı üzerinde drone ile santimetre hassasiyetinde ölçümler yapıyor.

Cenk Yaltırak, Nurhak ilçesine bağlı Barış Mahallesi’ndeki ölçümler esnasında bugüne kadar elde ettikleri bulgulara ilişkin bilgi verdi.

"Yüzeyde büyük bir tahribat var"

Çardak Fayı için ‘ezber bozan bir fay’ nitelemesi yapan Yaltırak, şöyle konuştu:

Çardak Fayı’nın üzerinde daha önceden uydu görüntüleri ile yaptığımız bir çalışma vardı. Bu çalışmada gördüğümüz anomalileri teyit etmek için arazi çalışması yapıyoruz. Arazi çalışmasında da çok hassas uydu verilerini denetleyen drone ölçüleri alıyoruz. Yüzeyde büyük bir tahribat var. Burada kırık da hemen yolun altında. Bugünkü tespitlerimizde yaklaşık 8 metrelik bir hamle var. Buradaki olay daha önce de olmuş.

Yanal atımlar tespit edildi

Çardak fayı üzerindeki depremin dünya deprem literatüründe önemli bir yer tutacağını dile getiren Yaltırak, “Bu fayın üzerindeki yanal yer değiştirme tespit ettiğimiz kadarıyla 12 metrenin üzerinde. En büyük atımı da 12.5 metre bulduk. 8-10 metre arasında da yanal atımlar tespit ettik.” şeklinde konuştu.

"Büyük bir ihtimalle binlerce yıl deprem olmayacak"

Çardak Fayı’nın 10-12 bin yıldır deprem üretmediğini söyleyen Yaltırak, “Bu fay çok uzun süre beklemiş. Yaklaşık 10-12 bin yıldır bu fayda herhangi bir deprem aktivitesi olmamış. Buradaki hareket hızına bağlı olarak bundan sonra da büyük bir ihtimalle binlerce yıl deprem olmayacak.” dedi.