Elektriğinin kesildiğini açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu, evinden tüplü ışıkla bir video paylaştı. CHP lideri eylemine devam edeceğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2022 yılı başında elektrik fiyatlarına yapılan yüksek zamlardan sonra elektrik faturasını ödemeyeceğini duyurmuştu.

Yaptığının kişisel bir protesto olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, bugün konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Elektriğinin kesildiğini duyurdu

CHP lideri Twitter'dan paylaştığı videoyla elektriğinin kesildiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu videoyu, "Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler. Buna maruz kalan milyonlar için çıktım bu yola. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir." notu ile paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesildi

Evinden tüplü ışıkla video paylaştı

Yaşanan bu durumun ardından Kemal Kılıçdaroğlu evinden bir video paylaştı.

Eşi Selvi Kılıçdaroğlu'yu da yanına alan Kılıçdaroğlu, tüplü ışıkla aydınlattığı evinden kamuoyuna seslendi.

Elektriği kesilen Kemal Kılıçdaroğlu evinden seslendi VİDEO

Eyleme devam edecek

CHP lideri, bir hafta boyunca eşiyle birlikte karanlıkta oturarak eylemlerini sürdüreceklerini kaydetti.

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun 3 aylık elektrik borcunun 1.030 TL olduğu ortaya çıktı.

"Sivil itaatsizlik değil, bir direniş eylemidir"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Milyonlar faturalarını ödeyemecek hale geldi. Zenginler daha zengin, yoksullar daha yoksul hale getirildi. Bu zenginler servetlerinin yüzde 1'ini paylaşsalar bütün çocukların eğitim masrafları karşılanır. Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bu sistem miladi doldurdu. İmkansız görünen düşüncelerin zamanı gelmiştir. Devletler insanların temel ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür. İşte ben bu aç gözlü politikacıların yarattığı karanlığa karşı ayaktayım. Bu eylemin sivil itaatsizlik çağrısı değil bir direniştir. Bu sizin hakkınızı arama mücadelemdir."

"Bir hafta boyunca karanlıkta kalacağız"

"Eşimle birlikte bir hafta boyunca karanlıkta kalacağız. Adalet için bu ülkede kilometrelerce yol yürüdüm, şimdi karanlıkta oturacağım. Bu dünyada tüm demokratlara sesleniyorum: Samimilerse onlarda halkları için harekete geçsinler. Erdoğan'a sesleniyorum enerjiye yaptığın zamları geri çek. KDV'yi sıfırla. Kimse merak etmesin karanlıkları aydınlığa çıkaracağız."