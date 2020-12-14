Elektrik dağıtım gelirlerini ilişkin tebliğde değişiklik

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz "Şirketler temsil/ağırlama giderini tarifeden alamayacak" dedi

Geçtiğimiz günlerde Elektrik Dağıtım Tarifesinin Düzenlenmesi ile Perakende Satış Tarifesinin Düzenlenmesi hakkındaki tebliğ tartışmalara neden oldu.

Enerji Piyasa Düzenleme Kurulu'nun 3 Aralık'ta aldığı karara göre, 2021 ila 2025 arasındaki 5 yıllık dönemde elektrik dağıtım şirketleriyle elektrik tedarik şirketlerinin yaptıkları masrafların vatandaşın faturasına ne şekilde yansıtılacağı belirlendi.

KARARDA NELER VARDI

Elektrik şirketlerinin temsil, ağırlama ve seyahat gibi giderlerinin vatandaşın faturasına eklenmesi yönünde karar alındı.

Karara göre, elektrik dağıtım şirketlerinin yıl içinde yaptıkları temsil ve ağırlama giderleri, üye oldukları derneklere ödedikleri aidatlar, verdikleri ilanların giderleri gibi tüketiciyi ilgilendirmeyen birçok harcama vatandaşın ödediği elektrik faturalarına yansıtılacak.

İPTAL EDİLDİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz kararın iptal edildiğini belirterek şu açıklamaları yaptı;

"Bu konunun daha fazla istismar edilmesini engellemek için tebliğde yer alan temsil, ağırlama, reklam, sponsorluk, bağış gibi yanlış algıya sebep olacak hükmü kaldırıyoruz. Şirketler bu tip giderlerini tarifeden alamayacak, gelir elde edemeyecek.

SİYASET MALZEMESİ OLARAK KULLANILDI

Özelleştirme öncesinde dahi mevcut olan temsim-ağırlama giderleri konusunda getirdiğimiz sınırlama bazı çevreler tarafından kamuoyuna yanlış aksettirildi ne yazık ki siyaset malzemesi olarak kullanıldı."