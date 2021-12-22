Elektrik faturalarında fiyat farkını belirleyen yasa teklifi 4 Ocak’ta Meclis'te

Elektrik faturalarında fiyat farkını belirleyen yasa teklifini 4 Ocak’ta TBMM Başkanlığı’na sunulacak.

TBMM Genel Kurulunda Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor.

4 OCAK'TA KANUN TEKLİFİ TBMM'DE

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, doğalgaz faturalarına ilişkin olarak, “Biz de arkadaşlarımızla arkada istişare ettik. İnşallah bugün, sanıyorum kanun teklifini hazırlıyorlar. 4 Ocak tarihinden itibaren, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına başladığı anda, kademeli doğalgaz tarifesini de getireceğiz. Gerekçeleri haklı, biz de zaten onu biliyoruz. Çünkü bir villada oturanla bir gecekonduda oturanın aynı fiyattan doğalgaz tüketimini uygun bulmuyoruz” dedi.

BOTAŞ'IN ÖZELLEŞTİRİLME İDDİALARI

BOTAŞ’ın özelleştirilmesi iddialarına ilişkin Elitaş, “Öyle bir konu kesinlikle gündemimizde söz konusu değil. BOTAŞ hem gaz tedarikçisi hem ileticisi. Gaz tedarikini sadece BOTAŞ değil, özel sektör kurumları yapıyor ama iletim sadece BOTAŞ’a aittir. Elektrik iletim şirketlerinde de aynı şekil söz konusudur. BOTAŞ’ın özelleştirilmesi gündemimizde olan bir konu değildir” ifadelerini kullandı.