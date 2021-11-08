Cumhurbaşkanı Erdoğan elektrik faturalarıyla ilgili, "Önümüzdeki dönemde elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonu kesintilerini kaldırma kararı aldık." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası önemli kararlar açıkladı.

Elektrik faturalarında küresel artışa rağmen vatandaşlara 1500 liranın üzerinde enerji desteği verdiklerini anlatan Erdoğan, vatandaşlara konuyla ilgili bir müjde verdi.

ELEKTRİK FATURALARINDA YENİ DÖNEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonu kesintilerinin kaldırılacağını açıkladı.

"TRT PAYI VE ENERJİ FONU KESİNTİLERİ KALDIRILACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

"Bir başka ifadeyle her vatandaşımıza yıllık bin 500 liranın üzerinde enerji desteği vermiş olduk. Elektrikte önümüzdeki yıl TRT payı ile enerji fonu kesintilerini de kaldırma kararı aldık."

Elektrik faturalarında TRT payı ve enerji fonu kesintileri kaldırılacak VİDEO

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