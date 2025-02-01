Elektrik faturalarında yeni dönem

Haber Merkezi

Elektrik faturalarında yeni bir dönem başlıyor.

Tüketim miktarına göre farklı fiyatlandırma içeren bu düzenleme, özellikle yüksek elektrik tüketimi yapanları etkileyecek.

Tüm aboneleri kapsamadığı belirtilen yeni düzenleme, daha verimli kullanım ve tasarruf bilinci oluşturmayı hedefliyor.

Düzenleme aylık tüketimi 417 kilovatsaatten fazla olanları etkileyecek.

BUGÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu'nun uygulaması, bugünden itibaren geçerli olacak.

Türkiye'de ortalama bir hanenin elektrik faturası 414 lira olarak hesaplanıyor.

KİMLER ETKİLENECEK

Ayda 417 kilovatsaatten fazla elektrik tüketenleri kapsayacak.

Yıllık kullanım için sınır 5 bin kilovatsaat olacak.

Sınırı aşanların faturalarına elektriğin gerçek maliyeti yansıtılacak.

Sınırı aşanlar sübvansiyondan yararlanamayacak.

FATURALARA NASIL YANSIYACAK

Daha önce bin 50 liralık elektrik tüketimi yapanlar artık 2 bin lira ödeyecek.

Bu sınırın altındaki faturalar değişmeyecek.

500 liralık elektrik tüketimi yapanlar yine 500 tl ödemeye devam edecek.

ETKİLENECEK ABONE SAYISI

Türkiye'de yaklaşık 40 milyon mesken abonesi bulunuyor.

Düzenleme 1 milyon 200 bin aboneyi etkileyecek.

Uygulama mesken içi kullanımın yanı sıra apartman ve sitelerdeki bağımsız bölümleri de içerecek.

Asansör, merdiven otomatiği gibi tüm ortak alanlar kapsama dahil olacak.

ÇOK TÜKETEN ÇOK ÖDEYECEK

Uygulamayla elektriğin daha verimli kullanılması ve tasarruf bilincinin artırılması hedefleniyor.

Bununla birlikte ithal edilen enerji faturasının düşmesi de planlanıyor.

Piyasada gerçek maliyetlere dayalı elektrik fiyatı oluşacak. Elektriğin daha verimli kullanılması sağlanacak ve elektrik kullanımında tasarruf bilinci artacak.