Elektrik faturalarında yeni dönem: Evde cihazla yaşayan hastalar muaf tutuldu

AA

Elektrik faturalarında yeni tarife dönemi, 1 Şubat itibariyle uygulanmaya başlandı.

Yeni düzenlemenin hedefi, çok harcayanın çok ödemesine odaklı.

Buna göre, 2024'te aylık 417 kilovatsaat, yıllık toplam 5 bin kilovatsaati aşan tüketime sahip gruplar, gerçek maliyeti ödeyecek.

40 MİLYON ABONENİN FATURASI DEĞİŞMEYECEK

Elektrik abonelerinin yüzde 97'si ise düzenlemeden etkilenmeyecek.

Yaklaşık 42 milyon elektrik abonesinden 40 milyonunun faturasında herhangi bir değişiklik olmayacak.

BAZI ABONELER MUAF TUTULDU

Öte yandan camiler, cemevleri, şehit yakınları, gaziler, tarımsal faaliyetler, köy içme suları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) geçici barınma yerleri ve dernekler ile sağlık sorunları nedeniyle cihaza bağlı aboneler düzenlemeden muaf tutulacak.

SAĞLIK RAPORUYLA BAŞVURU YAPILACAK

Sağlık sorunları sebebiyle cihaza bağlı tüketicilerin, son kaynak tedarik tarifesi kapsamındaki limiti daha önce olduğu gibi yılda 100 milyon kilovatsaat olarak uygulanmaya devam edecek.

Elektrik dağıtım şirketleri elektrikle çalışan diyaliz destek ünitesi, solunum cihazı ve benzeri mahiyette yaşam destek cihazlarına bağımlı olan ve destekleyici belgelere sahip tüketicilerin yazılı başvurusu ile işlemleri gerçekleştirecek.

RAPOR YENİLEME 20 GÜN ÖNCEDEN HATIRLATILACAK

Şirketler ayrıca, bu istisnadan faydalanan abonelere sağlık raporunun süresi dolmadan 20 gün önce raporun yenilenmesini hatırlatacak.

Planlı elektrik kesintilerinde ise bu tüketiciler elektrik dağıtım şirketleri tarafından tüketicinin belirlediği iletişim aracıyla öncelikle bilgilendirilecek.