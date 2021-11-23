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    Elektrik faturalarındaki TRT payı kaldırıldı mı? Herkes bu haberi bekliyordu...

    Enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılacağı gündeme gelmişti. Konu hakkındaki son gelişmeleri merak edenler, "Elektrik faturalarındaki TRT payı kaldırıldı mı?" sorusunu gündeme getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2021 - 22:27
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    Elektrik faturalarındaki TRT payı kaldırıldı mı? Herkes bu haberi bekliyordu...

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonu kesintilerinin kaldırılacağını açıkladı.

    Bunun akabinde AK Parti milletvekilleri, faturalardan TRT payını kaldıracak kanun teklifini hazırlayarak TBMM'ye sundu.

    Vatandaşlar bu gelişmelerin ardından faturalardan TRT payının ne zaman kaldırılacağını araştırmaya başladı.

    Kanun teklifinin kabul edilmesiyle birlikte hem TRT payı hem de enerji fonu kesintileri kaldırılacak.

    Peki, Elektrik faturalarındaki TRT payı kaldırıldı mı? İşte detaylar...

    ELEKTRİK FATURALARINDAKİ TRT PAYI KALDIRILDI MI?

    Yaşanan peş peşe gelişmelerin ardından, elektrik enerjisi satışı üzerinden TRT payının kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifi TBMM Sanayi Komisyonunda kabul edildi.

    Elektrik faturalarındaki TRT payı kaldırıldı mı? Herkes bu haberi bekliyordu... #1

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