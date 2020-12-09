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    Elektrik faturasına yansıtılacak yeni ek giderler

    Elektrik faturasına yansıtılacak yeni ek giderler

    Resmi Gazete'de yayınlanan yeni kararlara göre dağıtım ve tedarik şirketlerinin dernek aidat giderleriyle temsil ve ağırlama giderleri ve ilan giderleri elektrik faturalarına yansıtılacak
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2020 - 10:17
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    Yıllardır faturalara yansıtılan kaçak elektrik bedeline çözüm aranması beklenirken geçtiğimiz aylarda kayıp kaçak bedellerinin faturalara yansıtılmasınını içeren kanun teklifi, Meclis'ten geçerek 2025 yılına kadar uzatılmıştı.

    Çıkan bu kanun teklifine tepkiler devam ederken, son yayınlanan  Elektrik Dağıtım Tarifesinin Düzenlenmesi ile Perakende Satış Tarifesinin Düzenlenmesi hakkındaki iki ayrı tebliğ yeni tartışmalara meydan getirdi.

    Enerji Piyasa Düzenleme Kurulu'nun 3 Aralık'ta aldığı kararlar Resmi Gazete'de yayınlandı.

    Kararlarda, 2021 ila 2025 arasındaki 5 yıllık dönemde elektrik dağıtım şirketleriyle elektrik tedarik şirketlerinin yaptıkları masrafların vatandaşın faturasına ne şekilde yansıtılacağı belirlendi.

    KARARLAR ŞU ŞEKİLDE

    Elektrik şirketlerinin temsil, ağırlama ve seyahat gibi giderlerinin vatandaşın faturasına eklenmesi yönünde karar alındı.

    Karara göre, elektrik dağıtım şirketlerinin yıl içinde yaptıkları temsil ve ağırlama giderleri, üye oldukları derneklere ödedikleri aidatlar, verdikleri ilanların giderleri gibi tüketiciyi ilgilendirmeyen birçok harcama vatandaşın ödediği elektrik faturalarına yansıtılacak.

    Elektrik faturasına yansıtılacak yeni ek giderler #1

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