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Elektrik faturasına yansıtılacak yeni ek giderler

Elektrik faturasına yansıtılacak yeni ek giderler

Resmi Gazete'de yayınlanan yeni kararlara göre dağıtım ve tedarik şirketlerinin dernek aidat giderleriyle temsil ve ağırlama giderleri ve ilan giderleri elektrik faturalarına yansıtılacak