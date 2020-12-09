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Elektrik faturasına yansıtılacak yeni ek giderler
- Haber Merkezi
- 09.12.2020 - 10:17
Yıllardır faturalara yansıtılan kaçak elektrik bedeline çözüm aranması beklenirken geçtiğimiz aylarda kayıp kaçak bedellerinin faturalara yansıtılmasınını içeren kanun teklifi, Meclis'ten geçerek 2025 yılına kadar uzatılmıştı.
Çıkan bu kanun teklifine tepkiler devam ederken, son yayınlanan Elektrik Dağıtım Tarifesinin Düzenlenmesi ile Perakende Satış Tarifesinin Düzenlenmesi hakkındaki iki ayrı tebliğ yeni tartışmalara meydan getirdi.
Enerji Piyasa Düzenleme Kurulu'nun 3 Aralık'ta aldığı kararlar Resmi Gazete'de yayınlandı.
Kararlarda, 2021 ila 2025 arasındaki 5 yıllık dönemde elektrik dağıtım şirketleriyle elektrik tedarik şirketlerinin yaptıkları masrafların vatandaşın faturasına ne şekilde yansıtılacağı belirlendi.
KARARLAR ŞU ŞEKİLDE
Elektrik şirketlerinin temsil, ağırlama ve seyahat gibi giderlerinin vatandaşın faturasına eklenmesi yönünde karar alındı.
Karara göre, elektrik dağıtım şirketlerinin yıl içinde yaptıkları temsil ve ağırlama giderleri, üye oldukları derneklere ödedikleri aidatlar, verdikleri ilanların giderleri gibi tüketiciyi ilgilendirmeyen birçok harcama vatandaşın ödediği elektrik faturalarına yansıtılacak.