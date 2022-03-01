Elektrik KDV oranı 2022: Elektrik KDV oranı yüzde kaç oldu

Elektrik faturalarındaki son düzenlemenin ardından KDV oranının yüzde kaç olduğu merak konusu oldu. İşte 2022 elektrik KDV oranı...

Elektrik faturaları, vatandaşların yüksek fiyat tepksinin ardından yeniden düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada elektrik fiyatlarındaki yeni tarifeyi açıkladı.

Erdoğan "Meskenlerdeki düşük tarife sınırı da günlük 8 kilovatsaate, aylık 240 kilovatsaate yükseltilmiştir. Böylece faturalarda yüzde 14'lük bir indirim sağlanmış olacaktır. Esnaflar ve zannatkarlarımızda da yüzde 25 indirim uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, elektrikten alınan KDV oranında da değişiklik yapıldı.

Bu kapsamda, elektrik KDV oranı 2022 ne kadar, yüzde kaç oldu sorusu gündemde yer alıyor.

Peki 2022 elektrik KDV oranı ne kadar? İşte yanıtı...

ELEKTRİK KDV ORANI NE KADAR 2022

1 Mart 2022 itibarıyla meskenlerde ve tarımsal sulamada kullanılan eletrikte alınan KDV yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü.

Elektrik faturalarında KDV indirimi ile birlikte vatandaşın 50-70 TL arası daha az fatura ödemesi bekleniyor.