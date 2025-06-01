Elektrikli scooterlara zorunlu trafik sigortası

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Meclis'e gelen Karayolları Trafik Kanunu'nda elektrikli scooterlar için de bazı düzenlemeler yer alıyor.

Milyonlarca kullanıcısı olan scooterlar için kanun kapsamında da bazı zorunluluklar hayata geçirilecek.

Trafik kazalarına karışan ve usulüzce park edilen scooterlar için getirilecek olan düzenlemede, zorunlu trafik sigortası da yer alıyor.

Elektrikli scooterlarda plaka, sigorta, fenni muayene, ehliyet gibi zorunluluklar bulunmuyor ve kanunla birlikte bunun önüne geçilmesi amaçlanıyor.

TRAFİK SİGORTASI YAPILACAK

Bugün herhangi bir yerden elektrikli scooter alarak trafiğe katılabiliyorsunuz.

Ancak trafiğin olağan düzenine aykırı olarak hareket edildiğinde ve ortaya çıkan maddi ve manevi hasarlarda elektrikli scooter sahibi de karşı taraf da büyük zorluk içine giriyor.

Elektrikli scooterlar trafiğe katıldığı için zorunlu trafik sigortasına tabi tutulmak isteniyor.

Böylece elektrikli scooterın karıştığı bir kazada karşı tarafa verilen hasar trafik sigortasından karşılanacak.

BÜYÜK MAĞDURİYETLER YAŞANIYOR

Günümüzde elektrikli scooterlerinin karıştığı maddi ve manevi hasarlı kazalarda uzun süren dava süreçleri başlıyor ve büyük mağduriyetler ortaya çıkıyor.

PLAKA SİSTEMİ GETİRİLEBİLİR

Trafikte plakasız olarak dolaşan elektrikli scooterlar yeni sistemle birlikte plakaya sahip olması gerekebilir. Hem kural ihlalleri hem de trafik sigortası için plakaya işlenmesi gereken bilgiler nedeniyle elektrikli scooterlar plaka alabilir.