Elektrikte kayıp kaçak bedeli 5 yıl daha faturalara yansıyacak

Meclis'ten geçen elektrikle ilgili yeni yasa teklifine göre, ülke genelindeki kayıp ve kaçak elektrik kullanımının bedeli 5 yıl daha vatandaşın cebinden çıkacak.

Meclis'in dün geceki gündemi elektrik faturalarıydı...

Yıllardır faturalara yansıtılan kaçak elektrik bedeline çözüm aranması beklenirken, Meclis'te geçen hafta çok tartışılacak yeni bir kanun teklifi hazırlandı.

Kayıp kaçak bedelleri 2015'te biten süre 31 Aralık 2020 tarihine uzatılmış; geçtiğimiz hafta da bu sürenin yine 5 yıl daha uzatılması için Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis'e sunulmuştu.

TEKLİF MECLİS'TEN GEÇTİ

Kayıp kaçak bedellerinin faturalara yansıtılmasınını içeren kanun teklifi, Meclis'ten geçerek 2025 yılına kadar uzatıldı.

Kanun teklifinde yer alan maddeler şu şekilde;

"Düzenlemeye tabi tarifeler üzerinden elektrik enerjisi satın alan tüketicileri, dağıtım bölgeleri arası maliyet farklılıkları nedeniyle var olan fiyat farklılıklarından kısmen veya tamamen koruyacak şekilde tesis edilmiş ve uygulamaya ilişkin hususları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca hazırlanan tebliğ ile düzenlenmiş fiyat eşitleme mekanizması içerisinde tüm kamu ve özel dağıtım şirketleri ile görevli tedarik şirketleri yer alacak.

2025 YILINA KADAR

Fiyat eşitleme mekanizması 31 Aralık 2025'e kadar uygulanacak. Fiyat eşitleme mekanizmasının uygulandığı süre boyunca ulusal tarife uygulamasının gerekleri esas alınacak ve ulusal tarifede çapraz sübvansiyona yer verilecek.

Bu sürenin beş yıla kadar uzatılmasına Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Fiyat eşitleme mekanizmasının uygulandığı dönemde tüm hesaplar ilgili mevzuata göre ayrıştırılarak tutulacak."