Elektrikte kayıp kaçak bedelini 5 yıl daha vatandaşa ödetecek kanun teklifi, Meclis'te

Meclis'e getirilen elektrikle ilgili yeni yasa teklifine göre, ülke genelindeki kayıp ve kaçak elektrik kullanımının bedelini 5 yıl daha vatandaş ödeyecek.

Elektrik faturalarına yansıtılan kayıp kaçak bedeli yeniden gündemde.

Türkiye'de son zamanlarda kullanımı gittikçe artan kaçak elektrik kullanımı, faturasını düzenli ödeyen vatandaşı zor durumda bırakıyor.

Faturalara yansıtılan kaçak elektrik bedeline çözüm aranması beklenirken, Meclis'e tartışılacak yeni bir kanun teklifi sunuldu.

2020'DE BİTİYORDU

Kayıp kaçak bedelleri için 31 Aralık 2015 tarihinde bölgesel hesaplamaya ara verilmiş, çözüm bulunamaması üzerine 2015'te biten süre 31 Aralık 2020 tarihine uzatılmıştı.

Geçtiğimiz hafta, bu sürenin yine 5 yıl daha uzatılması için Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis'e sunuldu.

Meclis'e sunulan kanun teklifinde, 40. maddede yer alan düzenleme şu şekilde;



"Düzenlemeye tabi tarifeler üzerinden elektrik enerjisi satın alan tüketicileri, dağıtım bölgeleri arası maliyet farklılıkları nedeniyle var olan fiyat farklılıklarından kısmen veya tamamen koruyacak şekilde tesis edilmiş ve uygulamaya ilişkin hususları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca hazırlanan tebliğ ile düzenlenmiş fiyat eşitleme mekanizması içerisinde tüm kamu ve özel dağıtım şirketleri ile görevli tedarik şirketleri yer alacak.

2025'E KADAR UZATILDI

Fiyat eşitleme mekanizması 31 Aralık 2025 tarihine kadar uygulanacak. Fiyat eşitleme mekanizmasının uygulandığı süre boyunca ulusal tarife uygulamasının gerekleri esas alınacak ve ulusal tarifede çapraz sübvansiyona yer verilecek. Ulusal tarife, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca hazırlanacak ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu onayıyla yürürlüğe girecek.



CUMHURBAŞKANI YETKİLİ OLACAK

Bu sürenin beş yıla kadar uzatılmasına Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Fiyat eşitleme mekanizmasının uygulandığı dönemde tüm hesaplar ilgili mevzuata göre ayrıştırılarak tutulacak."



