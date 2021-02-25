Elektronik maske nedir, ne kadar? Elektronik maske ne işe yarar, özellikleri neler?

Elektronik maske nedir, ne kadar? Elektronik maske ne işe yarar, özellikleri neler?

Bir Türk teknoloji şirketi tarafından elektronik maske üretildi. Bunun üzerine vatandaşlar, elektronik maskeler hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Elektronik maske nedir, ne kadar?

Maskeler, koronavirüs salgını nedeniyle hayatımıza girmiştir. Bazı kişiler tek maske kullanırken bazıları çift kat maske kullanmaktadır. Bazıları da filtre özellikleri bulunan maskeleri kullanmayı tercih etmektedir.

Bir Türk teknoloji şirketinin elektronik maske ürettiğini duyurmasının ardından maskelerin koruyuculuğu konusunda şüpheleri olan vatandaşlar, arama motorları üzerinden elektronik maske hakkında araştırma yapmaya başladı.

Peki, elektronik maske nedir, ne kadar? Elektronik maske ne işe yarar, özellikleri neler?

ELEKTROİNK MASKE NEDİR?

TTAF Ankara Bölge Müdürü Bülent Işık, birçok test sürecini tamamladıklarını belirtti.

Işık, elektronik maskenin Sağlık Bakanlığı akreditasyon kuruluşunun Covid-19 ile ilgili testlerinden geçerek koruma düzeyinin belgelendiğini söyledi. Ayrıca elektronik maskenin değiştirilebilen filtresi bulunduğunu ve fan yapısıyla koruma sağladığını aktardı.

ELEKTRONİK MASKE ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Maskenin USB kablo aracılığıyla şar edilebildiğini ve 1 saatlik şarj sonucu 6 saat kullanılabildiğini belirten Işık, "Maske çalıştığında, havayı alıp 4 katmanlı filtreden geçirerek iç yüzeydeki hava akışkanlığını sağlıyor. Kullanıcı maskeyi taktığında temiz havayı teneffüs ediyor, kirli hava ise tek yönlü valflerle dışarı atılıyor. Yüze temas eden silikon yapı, antibakteriyel, gıda destekli, alerji yapmayan özellikte. Bunlar kolayca değiştirilip dezenfekte edilebiliyor." dedi.

Elektronik maskeyi salgınla sınırlı olarak düşünmediklerinin altını çizen Işık, iş sağlığı ve güvenliği noktasında fabrikalarda, maden ocaklarında çalışanlar, sağlık personeli başta olmak üzere herkesin maskeyi güvenle kullanabileceğini aktardı.

Işık, üretimin İstanbul merkezli devam ettiğini belirterek tüm Türkiye'ye dağıtım konusunda çeşitli görüşmeler yaptıklarının bilgisini verdi. Herkesin hızla ulaşabildiği bir satış ağı oluşturacaklarını da sölerine ekledi.

ELEKTRONİK MASKE NE KADAR?

Elektronik maskenin fiyatı ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor. Satışların nasıl ve nereden yapılacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.