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    Elektronik ticaretin düzenlenmesine ilişkin teklif TBMM’de kabul edildi

    Elektronik ticarette tekelleşmeye son veren yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Hizmet sağlayıcılara getirilen yükümlülükler arasında haksız rekabetin engellenmesi de bulunuyor.
    • 01.07.2022 - 15:48
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    Elektronik ticaretin düzenlenmesine ilişkin teklif TBMM’de kabul edildi

    Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

    Teklife göre net işlem hacmi 10 milyar TL üzerinde olan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılara getirilen yükümlülükler arasında hizmet sağlayıcıların lisanslandırılması, sağlayıcıların elde ettiği verileri kullanarak bünyesindeki satıcılarla haksız rekabet etmesinin engellenmesi bulunuyor.

    Reklam yapmasını kısıtlayamıyor

    Net işlem hacmi 30 milyar TL ve işlem sayısı 100 bin adedin üzerinde olan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılara getirilen yükümlülükler arasında, pazar yerlerinin piyasadaki rakipleri dışlayıcı şekilde reklam ve indirim faaliyetlerinde bulunmaması ve hizmet sağlayıcının alternatif kanallardan aynı ya da farklı fiyattan mal veya hizmet sunmasını ya da reklam yapmasını kısıtlayamaması bulunuyor.

    Kargoculuk faaliyetlerinin kısıtlanması

    Net işlem hacmi 60 milyar TL ve işlem sayısı 100 bin adedin üzerinde olan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılara elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının pazar yerlerinde gerçekleştirdikleri cüzdan benzeri elektronik para kuruluşu olarak gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin sınırlamalar getirilmesi, pazar yerlerindeki satışlar ile satıcı olarak yaptıkları satışlar ve fiziki satışları hariç olmak üzere kargoculuk faaliyetlerinin kısıtlanması getiriliyor.


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