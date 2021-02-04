Elfin Tataroğlu ile Hasan Öztürk arasında dikte kavgası

Elfin Tataroğlu ve Hasan Öztürk arasında tartışma yaşandı. Tataroğlu, Öztürk'e "Bana ne söyleyeceğimi dikte edemezsiniz" diyerek çıkıştı.

Veyis Ateş'in moderatörlüğünde Türkiye'nin Nabzı programına bu hafta Hadi Özışık, Hasan Öztürk, Elfin Tataroğlu ve Deniz Zeyrek konuk oldu.

Boğaziçi ve yeni anayasa çalışmalarının konuşulduğu programda bir ara Gezi Olayları'ndaki provokatör FETÖ'cüleri sayan Elfin Tataroğlu'na, Hasan Öztürk'ten müdahale geldi.

"DİĞER İSİMLERİ DE SAY"

Tataroğlu, "Gezi'de, polis, vali hepsi provoke etmiş değil mi bugün ortaya çıktı." ifadelerini kullanınca, Hasan Öztürk, "Diğer terör gruplarını da sayın, koşarken belinden tabancası düşen terör örgütü üyelerini de sayın." dedi.

"DİKTE EDEMEZSİN"

Bunun üzerine Tataroğlu, "Ne yapmak istediğinizi anlamıyorum. Ben söylüyorum zaten. Ben söylediklerimden kefilim, söylüyorum da zaten. Siz bana bir şey dikte edemezsiniz ya, ne demek şunu da söyle bunu da söyle filan." diye karşılık verdi. Öztürk cevaben, "Gezi'de bir provokasyon vardı bu da FETÖ'cü polislerdi evet, FETÖ'cü valiydi evet. Peki diğer provokatörler?" dedi.

Tataroğlu daha sonra, "Hasan Bey bak geri sarın, dinleyin, ben buradan ne uyarılar yapmışım gençlere, nasıl dikkat etsinler demişim dinleyin. Bana böyle onu da söyle bunu da söyle diye falan diye dikte etmeyin! Ben söyledim. Anladınız mı? Söyledim." diye cevap verdi.

Bir anda gerginleşen ortamı yumuşatmaya çalışan Veyis Ateş, çareyi reklama gitmekte buldu.

Habertürk'te Elfin Tataroğlu ve Hasan Öztürk arasında gergin anlar İZLE