Kahraman itfaiyeci Muammer Çelik, minik Elif'in kurtarıldığı sırada kendisine gülümsediği anlarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

İzmir’deki depremde yıkılan binaların enkazlarındaki arama kurtarma çalışmaları sürerken, bölgeden sevindirici haberler gelmeye devam ediyor.

Çalışmalarda 65'inci saat içerisine girilirken, 3 yaşındaki Elif bebek de sağ olarak kurtarıldı.

Enkaz altındaki Elif'i kurtaran ve onu sedye yardımı ile ambulansa taşıyan İtfaiye Onbaşı Muammer Çelik ise o anları anlattı.

"YÜZÜNÜ TEMİZLEDİK, GÖZLERİNİ AÇIP GÜLÜMSEDİ"

Yaşananları gözleri dolu dolu anlatan Çelik, şunları söyledi:

"Elif bize hiç ben buradayım demedi. Biz annesini ve iki kız kardeşini bulduğumuzda annesi bize, 'Ben Elif'e deprem esnasında seslendim Elif karyolasında yatıyordu. Kalkıp kalkmadığı hakkında bilgim yok' dedi. Biz kendi tecrübelerimiz ile Elif'in annesinin ve ablalarının olduğu yeri taradık. Orada bulamayınca elifin odasına yöneldik. Ablası ile annesinin bulunduğu alandan çok daha uzak bir mesafedeydi. Elif'i sırt üstü yatar vaziyette bulduk, yüzünü temizledik. Gözlerini açtı. bize gülümsedi.

Elif bebeğin elini tutan itfaiyeci o anları anlattı

"PARMAĞIMDAN TUTTU, BERABER AMBULANSA KADAR GİTTİK"

Parmağımdan tuttu onunla beraber ambulansa kadar gittik. Bu duygu bambaşka bir duygu. Ben gerçekten duygusal biriyim. Kıyamam gerçekten. Benim de 3 tane çocuğum var, böyle bir duygu yaşamak istemem. Rabbim ailesine sabır versin. Elif; annesine, babasına ve bize çok büyük bir hediye oldu."