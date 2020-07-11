Elif Şafak'a göre Ayasofya müze kalmalıydı

Ayasofya'nın 86 yıl sonra müze statüsünden çıkarılarak camiye çevrilmesinden rahatsız olanlar arasına Elif Şafak da katıldı.

Milletin Ayasofya hasreti bitti.

Fatih Sultan Mehmet'in emaneti Ayasofya, 86 yıl sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açıldı.

Karar Türkiye'de ve Müslüman dünyasında büyük sevinçle karşılandı.

Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olanlar da açık açık bu duygularını dile getirmeye başladı.

Bu isimlerden biri de Elif Şafak oldu.

"YANLIŞ KARAR"

Twitter'dan açıklama yapan Elif Şafak, "Ayasofya'nın camiye çevrilmesi çok yanlış ve tamamen siyasi çıkarlar için verilmiş bir karar. Bu toprakların tarihine saygısızlık, insanlık mirasına ve farklı kültürlere saygısızlık. Kapıları herkese eşit şekilde açık bir müze olmalıydı bu değerli mekan." dedi.