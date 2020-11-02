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Elif'in hastanedeki ilk görüntüleri

Elif'in hastanedeki ilk görüntüleri

Enkaz altından 65 saat sonra çıkarılan Elif Perinçek, oyuncak bebeği ile kameralara el sallayarak tüm Türkiye'ye 'Ben iyiyim mesajı' verdi.