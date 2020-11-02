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    Elif'in hastanedeki ilk görüntüleri

    Elif'in hastanedeki ilk görüntüleri

    Enkaz altından 65 saat sonra çıkarılan Elif Perinçek, oyuncak bebeği ile kameralara el sallayarak tüm Türkiye'ye 'Ben iyiyim mesajı' verdi.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2020 - 16:21
    • Güncelleme : 02.11.2020 - 16:42
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    İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından enkaz altında kalarak 65 saat boyunca hayat mücadelesi veren 3 yaşındaki Elif Perinçek, yaralı olarak kurtuldu.

    Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan minik Elif'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    TRT Haber de uzun bir süre enkaz altında kaldığı için tedbir amacıyla yoğun bakımda tutulan Elif bebeğin hastane görüntülerini paylaştı.

    TÜM TÜRKİYE'YE EL SALLADI

    Kucağındaki oyuncak bebek ile oynayan Elif, kendisini görüntüleyen kameralara el salladı.

    Elif'in o anları ise yüreklere su serpti.

    Elif'in hastanedeki ilk görüntüleri

    Elif in hastanedeki ilk görüntüleri #1

    Elif in hastanedeki ilk görüntüleri #2

    Elif in hastanedeki ilk görüntüleri #3

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