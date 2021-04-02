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- Ellipsis Coin nedir? EPS Coin hakkında merak edilenler..
Ellipsis Coin nedir? EPS Coin hakkında merak edilenler..
- Haber Merkezi
- 02.04.2021 - 16:13
Öncü Bitcoin ve kripto para borsası Binance, 2 yeni altcoin listeleyeceğini açıkladı. Borsa, Innovation Zone platformuna “Ellipsis (EPS) ve Auto’yu (AUTO)” ekliyor.
Ellipsis’te yatırımcılar, karşı tarafa ihtiyaç duymadan vAMM’lerle kalıcı sözleşmelerde işlem yapabilirler. Yatırımcılar, Ellipsis nedir sorusuna yanıt arıyor. İşte EPS hakkında bilgiler..
ELLİPSİS NEDİR?
Ellipsis, sanal bir otomatik piyasa yapıcı (vAMM) tarafından mümkün kılınan, merkezi olmayan bir kalıcı sözleşme protokolüdür.
Ellipsis’te yatırımcılar, karşı tarafa ihtiyaç duymadan vAMM’lerle kalıcı sözleşmelerde işlem yapabilirler.
EPS, platformun yerel yardımcı program tokenidir ve platform yönetimi ve staking için kullanılır.
EPS COİN
Ellipsis para biriminin kısaltması EPS 'dir. 1 Ellipsis fiyatı şuan 63,21.Türk Lirası.
Son 1 haftadaki değişim yüzdesi ise +159% olarak gözüküyor. Ellipsis kripto para pazarında toplamda %0,011 oranında bir pazar payına sahiptir.