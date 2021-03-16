'Elmacı Dede'den Van'daki Mehmetçik'e destek

Kendi yetiştirdiği elmaları yurdun dört bir köşesindeki askerlere ikram etmek için kilometrelerce yol giden Muhammet Yılmaz, bu kez Van'a geldi.

Bahçesinde yetiştirdiği elmaları askerlere götürmesiyle tanınan 71 yaşındaki Muhammet Yılmaz, Türk bayraklarıyla süslediği ve üzerine "Hakkari Kıran", "Barış Pınarı Harekatı", "Hedef Kızıl Elma", "Pençe-Kaplan" yazdığı hafif ticari aracına yüklediği elmalarla yaklaşık 1614 kilometre yol katederek Denizli'den Van'a ulaştı.

Getirdiği elmaları Van İl Jandarma Komutanlığı'nda askerlere teslim eden Yılmaz, tüm hudut birliklerindeki askerleri ziyaret ettiğini söyledi.

"İNSAN SEVDİĞİNE ELİ BOŞ GİTMEMELİ"

Bugüne kadar Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı harekatları, Kapan-3 Kavaklı, Kıran ve Pençe-Kaplan operasyonlarına katılan askerlere elma götürdüğünü belirten Yılmaz şunları söyledi:

"Hakkari ve Şırnak'taki üs bölgelerine gittim. Bugün de Van'daki askerleri ziyarete geldim. Çivril ilçesinde iki elma bahçem var. Birisini askerlere ayırdım. Bahçeden gelen tüm elmaları askerlere götürüyorum. Tek amacım vatanın bir bütün olduğunu, yediden yetmişe herkesin askerlerimizin arkasında olduğunu göstermek. İnsan sevdiğine eli boş gitmemeli. Askerlerimizi çok sevdiğim için elmaları aracıma dolduruyor, askerlerimiz için yola koyuluyorum. Üç yıl kanser tedavisi gördüm. Kanserin en büyük ilacı moral ve motivasyondur. En büyük morali askerlerimizde buldum."

'Elmacı Dede', Mehmetçik'e elleriyle bahçe elmasından ikram ederken, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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