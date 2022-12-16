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    Elmalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 36,91

    İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlardan Elmalı Barajı'nda, aralık ayında yağışların etkili olmaması nedeni ile su miktarında azalma devam ediyor.
    • 16.12.2022 - 12:06
    • Güncelleme : 16.12.2022 - 12:32
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    Elmalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 36,91

    Dünyanın yaşadığı su sorunuyla Türkiye de savaşıyor.

    Yurt genelinde yaşanan kuraklık sonrasında yağışların etkili olmaması üzerine kentlerin içme suyunu karşılayan birçok baraj kuraklıkla savaşıyor.

    Kuraklık sonrasında İstanbul'un barajları da her geçen gün alarm veriyor.

    Su metrelerce çekildi

    Kuraklık baraj sularının çekilmesine neden olurken Elmalı Barajı'ndaki su seviyesi, aralık ayında yağışların etkili olmaması nedeniyle metrelerce çekildi.

    Suların çekildiği geniş alanda yer yer çöp yığınları meydana çıktı.

    Su seviyesi yüzde 36,91 oldu

    Elmalı Barajı'nın su havzasındaki doluluk oranı yüzde 36,91 seviyelerine kadar düştü.

    İHA'nın haberine göre, bu seviye ile Elmalı Barajı son bir yıldaki en düşük seviyeyi görmüş oldu.

    Elmalı Barajı nda doluluk oranı yüzde 36,91 #1

    Elmalı Barajı nda doluluk oranı yüzde 36,91 #2

    Elmalı Barajı nda doluluk oranı yüzde 36,91 #3

    Elmalı Barajı nda doluluk oranı yüzde 36,91 #4


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