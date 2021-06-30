Elmalı davası hakimi kimdir? Elmalı Adliyesi Hakimleri 2021

Türkiye'yi çalkalayan Elmalı davasında tacizci anne ve üvey babanın tutuksuz yargılanmasıyla birlikte Elmalı davası hakimleri kimdir araştırılıyor. Peki Elmalı davasına kim bakıyor? İşte detaylar...

Elmalı Davasına bakan hakimin veya hakimlerin kimler olduğu vatandaşlar tarafından merakla sorgulanıyor.

Anne ve üvey babası tarafından cinsel istismara maruz kaldıkları belirlenen iki çocuğun yaşadıkları ve anlattıkları tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

Tutuklanan anne ve baba daha sonra mahkeme tarafından tahliye edildi. Tahliye kararı tepkiyle karşılanırken; kararı veren hakimlerin kimler olduğu merak edilmeye başlandı.

Peki Elmalı davasına hangi hakim bakıyor? Elmalı davası kararını kim verdi?

ELMA DAVASI GEÇMİŞİ

Olay geçen yıl haziran ayında Anhtalya'nın Finike ilçesinde meydana geldi. Yaşları 6 ve 9 olan iki kardeşin anne ve babası dahil birçok kişi tarafından cinsel istismara maruz kalıdğı, savcılığa giden babaannenin ihbarıyla ortaya çıktı.

6 ve 9 yaşında olan iki torununun cinsel istismara uğradığını iddia etti. Eski gelini Merve A. ve eşi Rahmi A. ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu. Koruma altına alınan iki çocuk üvey babası Rahmi A. ile iki kişinin kendilerine istismarda bulunduğunu anlattı.

İfadesinde anne ve babasının ayrıldığını söyleyen G.E.G., annesi Merve A.'nın Rahmi A. ile evlendiğini, ancak F., A., M. ve M. adlı erkeklerle de ilişkisi olduğunu söyleyerek, geçen yıl üvey babası Rahmi A. ile isimleri F., A. ve M. olan kişilerin kendisine istismarda bulunduğunu anlattı. G.E.G.'nin, başından geçen olaylarla ilgili annesi Merve A., üvey babası Rahmi A. ve dayısı S.'den şikayetçi olduğunu ve ağabeyiyle kendisine çok acı çektirdiklerini anlattığı öğrenildi. G.E.G., anneanne F.G. ile dayısı S. C.G.'nin de kendisine şiddet uyguladığını da sözlerine ekledi.

Soruşturma kapsamında anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A. tutuklandı, diğer 2 şüpheli serbest bıraklıldı.

Davanın 5 Ocak 2021 tarihinde görülen üçüncü duruşmasında sanıklar suçlamaları kabul etmedi.

Merve A. ve Rahmi A. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Davanın 21 Mayıs 2021 tarihinde görülen duruşmasında da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "tutuklama talebine rağmen" sanıklar tutuklanmamıştı.

ELMALI DAVASI HAKİMİ KİMDİR?

HSK 20218 kararnamesiyle Diyarbakır Hâkimi Kenan Polatcan Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Alucra Hâkimi Mustafa Asım Kapan Elmalı Hâkimliğine atanmıştı.

Kenan Polatcan daha sonraki kararnameyle Kayseri Hakimliğine atanmıştı.

HSK 2020 Ana Kararnamesiyle Hâkim Muhammet Behlül ORTAKÖY Elmalı Hâkimliğine atanmıştı.

Yine Haziran 2020 kararnamesiyle Gaziantep Hâkimi Sedat SOYDEMİR Elmalı Ağır Ceza Mah. Başkanlığı'na atanmıştı.

En son 2021 Mayıs ayında gerçekleşen HSK kararnamesiyle Diyarbakır Hâkimi Anıl Ekinci, Elmalı Hakimliğine; Diyarbakır Hakimi Ümran Ekinci, Elmalı Hakimliğine atanmıştı. Şu anda Elmalı Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sedat Soydemir'dir. Soydemir, Elmalı Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanıdır.

Ancak Elmalı davası hakiminin adı açıklanmadı. Bu nedenle, görev yapan hakimlerden hangisinin davaya baktığı bilinmiyor.