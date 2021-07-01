Elmalı davasıyla gündemde: Munchausen Sendromu nedir

Elmalı davasında anne ve üvey babaları tarafından istismara uğrayan çocuklara 'Munchausen by proxy' teşhisi konuldu. Bunun üzerine "Munchausen sendromu" nedir merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

Milyonların yakından takip ettiği Elmalı davası, anne ve üvey babanın ifadeleri ile iyice fitillendi.

Çocukların istismarı çizerek anlattığı resimler yürekleri dağlarken, tüm Türkiye davanın seyrini ve gelişmeleri araştırıyor.

Çocukların annesi Merve Akman, bugün kişisel Twitter hesabından yapmış olduğu açıklamada, çocuklarına 'Munchausen by proxy' teşhisi konulduğunu iddia etti.

Munchausen Sendromu, kişinin, başka bir kişide fizik ya da psikolojik belirti ya da bulguları, amaçlı olarak ortaya çıkarması ya da o kişide bu tür belirti ya da bulgular varmış gibi davranması olarak biliniyor.

Peki Munchausen by proxy sendromu nedir? İşte Munchasen sendromunun belirtileri...

MUNCHAUSEN BY PROXY (MUNCHAUSEN SENDROMU) NEDİR?

Munchausen sendromu, kişinin çevresinden ve sağlık görevlilerinden ilgi görebilmek için kendini sürekli hasta etmesi veya bunun için uğraşması durumudur.

Yani aslında Munchausen Sendromu, kişinin gerçekte psikolojik ya da fizyolojik herhangi bir problemi olmamasına rağmen hastaymış gibi davranarak etrafındakileri kandırması ve aldatmasıdır. Bu sendroma sahip hastalar, doktorun muayenehanesine ya da acil servise sıklıkla klinik rahatsızlığını destekleyen uydurma bir öykü ile gelmektedir.

Bu sendromda kurban tipik olarak okul öncesi yaş grubunda olan, hatta konuşma becerisini tam olarak kazanamamış küçük çocuklardır.

LİTERATÜR

Psikolojik bir rahatsızlık olan Münchausen Sendromu adını, Alman yazar Rudolf Erich Raspe'nin 1785 yılında yayınladığı Baron Münchausen'in Rusya'daki Muhteşem Seyahatleri ve Mücadelelerinin anlatıldığı kitabında yarattığı kurgusal bir Alman asilzadesi olan Baron Munchausen'den almıştır.

Katıldığı 1735-1739 Osmanlı-Rus-Avusturya Savaşı'nda yaşadıklarını çevresine abartılı bir şekilde anlatan Münchausen, kendini yaşananların merkezine koyan tavrıyla kısa sürede tüm hikâyelerinin yayılmasını sağladı. Bir süre sonra yalan olduğu anlaşılan bu hikâyeler, Karl von Münchausen'i daha da ünlü yaptı ve kendi adıyla anılacak bir sendromun literatüre girmesine yol açtı.

Sendromun isim babası Richard Alan John Asher'dir. Asher, 1951 yılında hastane hastane dolaşıp gereksiz yere tedavi almak isteyen bir grubu tanımlamak için bu ismi kullanmıştır.

MUNCHAUSEN SENDROMU BELİRTİLERİ

Kişinin çoğu zaman kendisine zarar vermesine neden olabilecek Munchausen sendromunun başkalarını, özellikle çocukları, ilgilendiren daha tehlikeli bir boyutu vardır.

Kişilerin kendine yönelik bir ilgi çabası değil, otoritesi altındaki kişilere dikkat çekme uğraşı vardır.

Özellikle çocuklarının sürekli hasta olduğuna inanan ve bunun için doktor doktor dolaşan ebeveynler için kullanılan bir kişilik bozukluğudur. Bazen ebeveynlerin çocukları öldürmesiyle de sonuçlanabilir.

Munchausen sendromunda aşağıda sıralanan belirtiler görülebilir.

Kişide dramatik ama tutarsız hasta öyküsü olması

Kişinin tedavi almasıyla beraber belirtilerin kötüleşmesi ya da açıklanamayan belirtiler oluşması

Kişinin tedaviden yarar görmesiyle ve taburcu olmasıyla beraber evden hastalığı nüks etmiş şekilde dönmesi

Kişide hastaneler veya tıbbi terminolojiyle ilgili geniş bilgi birikimi olması

Kişide birden çok cerrahi müdahale izi olması

Kişide negatif test sonuçlarını takiben yeni belirtiler görülmesi

Kişide hastalıkla ilgili belirtilerin sadece yalnızken veya kişi gözlenmiyorken görülmesi

Kişinin ameliyat olmaya, tıbbi testler yaptırmaya veya diğer girişimsel müdahalelere hevesli olması

Kişinin uydurduğu hastalığıyla ilgili daha önce birçok hastaneye, doktora ve kliniğe başvurması

Kişinin aile bireylerinin ve arkadaşlarının, doktorlarla ve sağlık çalışanlarıyla tanışmalarını istememesi

Kişide kişilik ve özgüven problemleri olması

Kişinin hastanedeyken kendini daha rahat ve iyi hissetmesi

Kişinin tıbbi bilgisinin daha önceki hastaneye yatışlarından ya da yaptığı işinden dolayı fazla olması

MUNCHAUSEN BY PROXY KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Bir kişilik bozukluğu olan Münchausen Sendromu genellikle;