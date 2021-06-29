Elmalı davasıyla ilgili savcılıktan açıklama

Antalya'nın Elmalı ilçesindeki cinsel istismar olayıyla ilgili Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, sürecin titizlikle takip edildiği belirtildi.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan anne ve üvey babanın adli kontrolle serbest bırakılması sonrası Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, sanıklar hakkında yargılama sürecinin devam ettiği belirtildi.

BAŞSAVCILIK, İSTİSMAR OLAYINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI

Yargılanma sürecinin titizlikle takip edildiği açıklanırken, "Yargılama sürecinde alınan mağdur beyanları ve toplanan tüm deliller mahkemesince birlikte değerlendirilecek olup, nihai karar bağımsız ve tarafsız yargıya aittir." ifadeleri kullanıldı.

"AÇIKLAMA GEREĞİ HASIL OLMUŞTUR"

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı sosyal medya platformlarında Antalya ili Elmalı ilçesinde 2019 yılında gerçekleştiği iddia edilen iki çocuğun istismar edilmesi olayı ile ilgili yürütülen yargılamaya ilişkin bir kısım iddialar karşısında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacı ile basın açıklaması yapılması gereği hasıl olmuştur.

"DERHAL SORUŞTURMA BAŞLATILIP, BEYANLARI ALINMIŞTIR"

5 Mayıs 2020 tarihinde mağdur çocukların babaanneleri tarafından, 2019 yılında Finike ilçesinde anne, üvey baba ve dayıları tarafından çocukların cinsel istismara uğradıkları iddiaları ile Balıkesir / Edremit Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar ve şikayette bulunulmuştur. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturmaya başlanılmış ve çocuklara psiko sosyal destek verilerek çocuk izlem merkezinde beyanları alınmıştır.

"İSTİSMAR EYLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ YÖNÜNDE YETERLİ KANAAT OLUŞTU"

Yürütülen soruşturma neticesinde elde edilen bulgular ve çocuklara karşı nitelikli cinsel istismar eylemlerinin gerçekleştirildiği yönünde yeterli şüphe oluştuğu kanaatiyle 24 Temmuz 2020 tarihinde düzenlenen iddianame ile sanıkların cezalandırılması istemiyle Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açılmıştır.

"BAŞSAVCILIĞIMIZ, TUTUKSUZ YARGILANMA KARARINA İTİRAZ ETMİŞTİR"

Delillerin tam olarak toplanmamış olması, delillerin karartılma ihtimalinin bulunması gerekçeleri ile 16 Ekim 2020 tarihinde Mahkemesince sanıkların tutuklanmasına karar verilmiştir. Yargılama sürecinde delillerin toplanmış olması ve alınan beyanlardaki çelişkiler dikkate alınarak sanıkların 5 Ocak 2021 tarihinde tutuksuz yargılanmalarına karar verilmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından bu karara itiraz edilmiştir. Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından itiraz reddedilmiştir.

"YARGILAMA SÜRECİ DEVAM ETMEKTE"

5 ay önce tutuksuz yargılanmalarına karar verilen sanıklar hakkındaki yargılama süreci devam etmekte olup, son duruşma 21 Mayıs 2021 tarihinde yapılarak, duruşması 17 Eylül 2021 tarihine bırakılmıştır.

Yargılama sürecinde alınan mağdur beyanları ve toplanan tüm deliller mahkemesince birlikte değerlendirilecek olup, nihai karar bağımsız ve tarafsız yargıya aittir.

Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yargılama süreci titizlikle takip edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ELMALI'DA NELER YAŞANDI

* 6 yaşındaki çocuğa üvey baba ve dört sevgilisinin cinsel istismar uyguladığı iddia edildi.

* Çocuklardan biri, dedelerinin de kendilerine cinsel istismar uyguladığını söyledi.

* Çocukların babaannesi, savcılığa giderek olayı ortaya çıkardı.

* Çocukların beyanlarına göre; toplam 10 kişi cinsel istismarda bulundu.

* Anne, baba ve bir kişi olmak üzere toplam 3 kişi hakkında soruşturma açıldı.

* Çocukların beyanlarının ardından dede, davada tanık olarak dinlendi.

* Adil Tıp, çocukların zekasını üst düzey olarak tespit etti. Buna rağmen, 7 kişi hakkında işlem yapılmadı.