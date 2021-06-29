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    Elmalı nerede, hangi şehirde? Elmalı ilçesi nereye bağlı?

    Elmalı davası ile gündeme gelen ilçenin hangi ilde bulunduğu merak konusu oldu. Vatandaşlar Elmalı nerede, hangi şehirde? Elmalı nereye bağlı? sorularını araştırıyor. İşte konumu ve haritadaki yeri...
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2021 - 11:13
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    Elmalı nerede, hangi şehirde? Elmalı ilçesi nereye bağlı?

    Türkiye'nin gündeminde yer alan ve büyük tepki toplayan Elmalı taciz davasına dair her detay yoğun bir şekilde araştırılıyor.

    Vatandaşlar, Elmalı nerede? Elmalı hangi şehir? gibi soruları arama motorlarında sorguluyor. Akdeniz bölgesinde bulunan Elmalı ilçesine dair detaylar, merak konusu oldu.

    İşte Elmalı nerede sorusunun yanıtı ve konumu...

    ELMALI NEREDE?

    Elmalı, Türkiye'nin Antalya iline bağlı bir ilçedir. Şehir merkezinin 114 km batısında yer alan ilçe, Muğla iline komşudur.

    Elmalı nerede, hangi şehirde? Elmalı ilçesi nereye bağlı? #1

    ELMALI İLÇESİ

    Elmalı, Antalya kent merkezinin batısında, Toros Dağları’nın batı kıvrımlarının arasında yer alan bir plato üzerine kurulu. Antalya’nın en az bilinirliğe sahip ilçelerinden biri olan Elmalı, Likya Uygarlığı’nın hakim olduğu topraklarda çok zengin tarihi ve doğal güzelliklere sahip.

    Türkiye’nin elma ihtiyacını karşılayan en önemli tarım merkezlerinden biri olan Elmalı, ağırlıklı Yörük ve Türkmen nüfusunun etkisiyle geleneksel yaşamın izlerini görebileceğiniz, kültürel dokusunu kaybetmeyen bir yerleşim yeri. İlçede her yıl gerçekleştirilen Yörük şenlikleri ve yaylalarda düzenlenen etkinliklere çok sayıda ziyaretçi katılıyor.

    ELMALI İLÇESİ KONUMU

    Elmalı nerede, hangi şehirde? Elmalı ilçesi nereye bağlı? #2

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