Elmastan daha değerli: Painite taşı nedir? Painite taşı özellikleri nelerdir?

Elmastan daha değerli olduğu bilinen painite taşı nedir, özellikleri nelerdir merak ediliyor. Peki painite taşı nedir ve neden değerli? İşte painite taşı hakkında bilgiler..

Dünya’nın en değerli taşı painite taşının özellikleri ile ilgili detaylar da oldukça sınırlı..

Muğla'nın Milas ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, elmastan daha değerli olduğu bilinen 1.5 kilo ağırlığında painite taşı ele geçirildi.

Değerliyle gözleri ve kulakları kamaştıran bu taşa dair bilgiler merak konusu oldu.

Peki painite taşı nedir? İşte bilinen detaylar..

PAİNİTE TAŞI NEDİR?

Painite taşı dünya üzerindeki en değerli taşlardan birisidir. 2001 yılında sadece dünyada sadece 3 tane bulunan bu değerli taş Guinness Rekorlar Kitabına adını yazdırdı.

Painite taşının renkleri ve ağırlıkları Almandin, Spessartit ve Yakutlarla benzeşir. Bu da demektir ki bazı painite taşları diğer taşlarla karıştırılmıştır. Ancak Painitlerin yakutlardan farklı kırılma indisi değerleri vardır.

Ayrıca painite taşı diğer taşlardan daha farklı bir çift kırılma ve absorpsiyon spektrumuna sahiptir.

Genellikle yakut ile karıştırılan Painite taşı aslında daha farklı bir bileşime sahip. Doğal olarak altıgen şeklinde olan Painite kristali, alüminyum ve yaygın olarak oluşan kalsiyum ile birlikte bor ve oksijen gibi minerallerin bir karışımını içerir. Zirkonyum, Painite oluşturmak için beklenmedik bir ilişki içinde kendisini borla harmanlayan başka bir elementtir.

Zirkonyum ve borun bu tür anormal birleşmesi diğer minerallerde gerçekleşmez. Bu süreçte Painite’in benzersizliğine katkıda bulunur.

Kroma ek olarak vanadyum gibi eser elementlerin varlığı, mineralin tipik koyu kahverengi tonlu kırmızıdan açık turuncu tonlu kırmızıya neden olur.

Painite, benzer minerallerden belirgin şekilde farklı olsa da, kırmızının daha koyu tonları yakuta benzer. Bu renk bilmecesi Painite taşının lal taşı ve bazen de yakut olarak tanımlanmasına yol açtı.

PAİNİTE TAŞI NEREDE BULUNUR?

Myanmar diğer ismi ile Burma, Güneydoğu Asya’da bir ülkedir. Bulunan Painite kristalleri sadece buradan elde edilmiştir.

Borat içeren herhangi bir yakut yatağında bulunma ihtimali olsa da bu taş için bilinen ve kayıtlara geçen tek yer burasıdır.