Elon Musk, Donald Trump için anket başlattı

Twitter'ı satın alan Elon Musk'ın 9 Ocak 2021'de Twitter hesabı kalıcı olarak askıya alınan Donald Trump için başlattığı ankette yüzde 53 'evet', yüzde 46,8 'hayır' oyu kullanıldı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri, geçtiğimiz yıl ocak ayında kongre binasını işgal etmişti.

Tansiyonun yükselmesinin ardından Trump’ın Facebook, Twitter ve diğer birçok sosyal medya hesabı kapatılmıştı.

Sosyal medya platformlarının aldığı karar sonrasında Trump da sesini duyurmak için kendi sosyal medya platformunu kurmuş ve Twitter'a dava açmıştı.

Twitter'a geri dönmeyeceğini açıkladı

Daha sonra Elon Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından, Trump'ın yeniden platforma döneceği konuşuldu.

Ancak eski başkan konuya ilişkin, "Şu anda büyük bir platform yapıyoruz, bu yüzden muhtemelen herhangi bir ilgim olmaz." ifadelerini kullanmıştı.

Trump için anket başlattı

Son olarak Musk, konuyu yeniden gündeme taşıdı.

Musk'ın, Twitter hesabı üzerinden Donald Trump'ın yeniden Twitter'a dönmesine ilişkin anket başlattı.

Yüzde 53 evet, yüzde 46 hayır oyu

"Eski ABD Başkanı Trump'a hesabı geri verilsin mi?" isimli anket 7 milyonun üzerinde görüntülendi.

Henüz sonlanmayan ankete katılan kullanıcıların yüzde 53,3'ü "evet" derken, yüzde 46,8'i "hayır" oyu kullandı.

Kalıcı olarak askıya alındı

Twitter, 9 Ocak 2021'de eski ABD Başkanı Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıklamıştı.

Twitter'ın güvenlik ekibinden yapılan yazılı açıklamada, "Trump'ın hesabından paylaştığı son mesajları ve bağlamlarını yakından inceledikten ve özellikle bu paylaşımların nasıl tepki aldığına baktıktan sonra, daha çok şiddeti kışkırtma riskinden dolayı, bu hesabı kalıcı olarak askıya aldık." ifadesi kullanılmıştı.