Elon Musk kimdir, kaç yaşında? İşte Elon Musk’ın hayatı ve biyografisi..

Twitter kullanmayı bıraktığını açıklayan Elon Musk, geri döndü. Döner dönmez paylaşım yapmaya başlayan Musk, önemli bir açıklama yaptı. Peki Elon Musk kimdir, kaç yaşında? İşte, Elon Musk'ın hayatı...

Geçtiğimiz günlerde Twitter kullanmayı bıraktığını açıklayan Elon Musk, geri döndü. Döner dönmez paylaşımlarına başlayan Musk, önemli bir açıklamada bulundu.

İnsan ve bilgisayar arasında doğrudan bağlantı kuracak Neuralink çipi ile ilgili paylaşım yaptı. İnsanlı deneyler için tarih veren Elon Musk, milyonlarca kişi tarafından merak konusu oldu.

Musk, bir Twitter kullanıcısının sorusunu yanıtladı. Musk, “Neuralink implant güvenliğini sağlamak için çok sıkı çalışıyor ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi ile yakın iletişim içerisindeler. İşler iyi giderse, bu yılın sonlarında ilk insan deneylerine başlayabiliriz.” ifadesini kullandı.

Peki Elon Musk kimdir, kaç yaşında? İşte, Elon Musk'ın hayatı...

ELON MUSK KİMDİR?

28 Haziran 1971 tarihinde Güney Afrika'da doğan Elon Musk, meraklı bir yapıya sahiptir. Musk, kendi başına kodlama dili öğrenmiştir.

12 yaşındayken oyun tasarlamayı başarmış ve geliştirdiği Blastat adlı oyunu 500 dolara satmıştır.

Askerlik görevini yapmamak için 1988 yılında Güney Afrika'dan ayrılmıştır. Elon Musk, neden böyle bir karar aldığını şu şekilde açıklamıştır:

‘’Askerlik yapmakla ilgili bir sorunum yok, ancak Güney Afrika ordusunda askerlik yapıp siyahi insanları bastırmaya çalışmak bana vakit geçirmek için iyi bir yol gibi görünmedi.’’

Elon Musk, Pnnsylvania Üniversitesi'nde işletme ve fizik okumaya başlamıştır. Eğitimini ekonomi alanında tamamlayarak fizik alanında yan dal yapmıştır.

Daha sonra Uygulamalı Fizik ve Malzeme Bilimi alanında doktora yapmak için Kaliforniya’nın Silikon Vadisi bölgesine taşınmış ancak doktorasını tamamlamamıştır.

1995’te Stanford’da uygulamalı fizik ve malzeme bilimi alanında doktoraya başlayan Musk, iki gün sonra kardeşi Kimbal Musk’la beraber yeni organizasyonlar için bir çevrimiçi içerik yayınlama yazılımı olan Zip2 projesine başladığı için okulu bırakmıştır.

1999 yılında, Compaq'ın AltaVista birimi Zip2’yu 307 milyon dolar nakit ve 34 milyon dolarlık hisse senedi vererek satın almıştır.

PAYPAL DÖNEMİ

Musk, 1999’da bir çevrimiçi finans ve ödeme servisi olan X.com’un ortak kuruculuğunu yapmış ve PayPal’ı oluşturmuştur.

Çevrimiçi aktarım ya da "P2P" teknolojisine olan inancından dolayı alımın organize edilmesinde kilit rol oynamıştır.

Musk’a göre, Confinity, alt markası X.com içerisinde kişiden kişiye ödeme platformu kurulup geliştirilmesinde mutlaka gerekli bir araçtı.

Birleşen şirketler ilk olarak X.com adını aldı ancak Şubat 2001’de isim değişikliğine gidilerek PayPal Inc tercih edildi.

SPACEX

Musk, Haziran 2002’de üçüncü şirketi olan Space Exploration Technologies’i (SpaceX) kurmuştur. Şu anda bu şirketin CEO’su ve CTO’sudur.

SpaceX roket teknolojisinin durumunu ilerletme odaklı fırlatma araçları geliştirip üreten bir şirkettir.

Şirketin ilk iki fırlatma aracı Falcon 1 ve Falcon 9 roketleri; ilk uzay aracı ise Dragon’dur.

25 Mayıs 2012’de, SpaceX’in Dragon aracı Uluslararası Uzay İstasyonu’na girmiş ve böylece SpaceX Uluslararası Uzay İstasyonu’na bir araç gönderen ve yanaştıran ilk ticari şirket olarak tarihe adını yazdırmıştır.

TESLA ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİ

Musk, Tesla Motors’un ortak kurucularından olup ürün tasarımı başkanıdır. Martin Eberhard’ı CEO olarak işe alan Musk, anaparanın neredeyse tamamını Tesla’nın ilk iki yatırım turuna yatırmıştır.

2008’deki ekonomik krizde Tesla’da zorunlu işten çıkarma nedeniyle Musk, CEO’luk görevini de üstlenmek zorunda kalmıştır.

Tesla Motors, ilk olarak elektrikli bir spor araba olan Tesla Roadster’ı üretmiş ve 31 ülkede yaklaşık 2500 adet satmıştır.

Tesla ilk dört kapılı sedanı Model S’i 22 Haziran 2012’de teslim etmiş ve SUV/minivan pazarını hedefleyen üçüncü ürünü Model X 9 Şubat 2012’de duyurmuştur.

Kendi araçlarına ek olarak Tesla, Daimler’e Smart EV ve Mercedes A Serisi için ve Toyota’ya gelecekte çıkaracağı RAV4 için elektrik motorları ve güç aktarım organları satmaktadır. Ayrıca Musk, bu iki şirketi de Tesla’ya uzun vadeli yatırımcı olarak kazandırmayı başarmıştır.

SOLAR CİTY'YE YENİ BOYUT

Musk, en büyük hissedarı ve yönetim kurulu başkanı olduğu SolarCity’ye başlangıç konseptini vermiştir.

SolarCity Birleşik Devletler’in en büyük güneş enerjisi sistemi sağlayıcısıdır. Kuzeni Lyndon Rive de şirketin CEO’su ve ortak kurucusudur.

Hem Tesla’ya hem de SolarCity’ye yatırım yapmanın altındaki temel motivasyon küresel ısınma ile savaşmaktır.

2012’de Musk, SolarCity ve Tesla Motors’sun çatı üzerindeki güneş panellerinin elektrik şebekesi üzerindeki etkisini yumuşatmak için elektrikli araç bataryalarını kullanmak üzere iş birliği yaptığını duyurmuştur.