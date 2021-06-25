Elon Musk tweetledi, herkes merak etti: Floki nedir, ne demek?

Elon Musk tweetledi, herkes merak etti: Floki nedir, ne demek?

Elon Musk, Shiba Coin ile ilgili Floki kelimesinin de yer aldığı bir tweet attı. Elon Musk'ın attığı tweet'in ardından Floki nedir, ne demek? sorusu araştırma konusu oldu. Peki Floki nedir, ne demek?

Kripto para dünyasına tweetleriyle yön veren Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden Shiba Inu cinsi köpeğinden bahsettiği bir tweet attı.

Tweet'te Shiba Inu cinsi köpeğinin isminin ''Floki'' olacağını bildiren Musk'ın tweet'inin ardından SHIB Token, son 1 saatte yüzde 13 oranında değer kazandı.

Bunun üzerine kripto para yatırımcıları başta olmak üzere vatandaşlar, Floki hakkında araştırmalarına başladı. Peki Floki nedir, ne demek? İşte detaylar...

ELON MUSK'IN TWEETİ'NDE GEÇEN FLOKİ

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Twitter'da attığı tweet ile Shiba Inu cinsi köpeğinin isminin Floki olacağını duyurdu.

FLOKİ NEDİR?

Flóki Vilgerðarson (9. yy), İzlanda'ya kasıtlı olarak yelken açan ilk Viking denizcidir. Hikâyesi Landnámabók el yazmasında anlatılmıştır.

868 yılında, Garðar Svavarsson'un bulduğu toprakları aramak için kuzeye doğru yola çıkan Flóki Vilgerðarson, Norveç'in batısından Shetland Adaları'na doğru denize açılmış, devamında Faroe Adaları'nda karaya çıkmıştır.

Oradayken, İzlanda'yı arayışında faydalanmak için yanına üç kuzgun aldığından Hrafna-Flóki (Kuzgun Flóki) olarak tanınmıştır. Yelken açtıktan sonra kuzgunları uçurmuş ve ilk kuzgun Faroe'ye geri dönmüştür.

İkincisi havada dolanıp gemiye geri dönmüş, üçüncüsü ise kuzeybatı yönüne doğru uçmuş ve geri dönmemiştir. Flóki de kuzeybatı yönüne doğru ilerlemiş ve İzlanda'nın batı kıyılarını keşfetmiştir.

Westfjords bölgesinde karaya çıkmış ve kışı Vatnsfjörður'da geçirmiştir. Buzdağlarıyla kaplı bir fiyordu gördükten sonra, bulduğu toprakları Ísland olarak adlandırmıştır.