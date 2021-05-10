Elon Musk'ın hastalığı Asperger Sendromu nedir? Asperger Sendromu belirtileri..

SpaceX ve Tesla’nın kurucusu Elon Musk, dün katıldığı bir canlı yayında ‘asperger sendromuna’ sahip olduğunu açıkladı. Peki Asperger Sendromu nedir?

Tesla ve SpaceX şirketlerinin kurucusu Elon Musk, dün gece Saturday Night Live adlı televizyon programına konuk oldu.

Programın formatına göre aynı zamanda sunucu da olan Musk, sahip olduğu nörolojik bir sendromdan ilk kez bahsetti.

Giriş konuşması sırasında asperger sendromuna sahip olduğunu açıklayan Musk, mizahi anlatımıyla izleyicileri güldürdü.

Musk, cumartesi gecesi yayınlanan şovda, “Saturday Night Live’ı sunmak bir onur, bunu kast ediyorum. Bazen bir şey söyledikten sonra, bunu kastettiğimi söylemeliyim ki insanlar gerçekten ne demek istediğimi anlasınlar. Bunun nedeni, konuştuğumda her zaman birçok tonlama varyasyonumun olması ve bunun harika bir komedi olduğu söylendi bana. Bu akşam SNL’i sunan ilk Asperger’li olarak tarih yazıyorum. Ya da en azından bunu ilk itiraf eden kişi olarak” ifadesini kullandı.

Akabinde Asperger Sendromu'na dair bilgiler hızla araştırılmaya başladı. Asperger Sendromu nedir, belirtileri nelerdir? İşte detaylar..

ASPERGER SENDROMU NEDİR?

Asperger Sendromu, otizm spektrum bozuklukları başlığı altında değerlendirilen bozukluklardan biridir. İsmini, 1944 yılında sendromu tanımlayan Avusturyalı bir çocuk doktoru olan Hans Asperger'den almıştır. Amerikan Psikiyatri Birliği'nin son sınıflama sisteminde ayrı bir bozukluk olarak yer almasa da klinisyenler arasında sıklıkla kullanılan bir tanıdır.

Bu tanıyı alan kişiler, konuşma becerilerinde belirgin bir problem olmamasına rağmen diğer insanlarla iletişim ve ilişki kurmada sorunlar yaşarlar. Buna ek olarak takıntılı düşünce, davranış ve ilgileri de bulunur.

Bu sendrom erkek çocuklarında çok daha sık görülür fakat bunun sebebi bilinmemektedir. Genel olarak 4 erkeğe karşın 1 kız çocuğun bu bozukluktan etkilendiği kabul edilir.

ASPERGER SENDROMU BELİRTİLERİ

Tipik olarak güçlü sözel dil becerileri ve entelektüel yetenek, Asperger sendromunu diğer otizm türlerinden ayırt eder.

Semptomlar genellikle aşağıdaki gibidir:

Konuşabilmelerine rağmen sohbeti başlatma ve sürdürmede zorluk yaşarlar.

Rutini sever, değişiklikten hoşlanmazlar.

Aşırı derecede içine kapanıktırlar.

Tekrarlayıcı davranışlar sergiler, tekdüze konuşurlar.

Karşısındaki konuşurken değişen ses tonunu anlamaz, esprileri algılayamazlar.

Konuşmalar resmi, göz kontağı zayıftır.

Bir iki konuda aşırı ilgili olup detaycı olabilirler.

Sevdiği konularda aşırı konuşur, tek taraflı sohbete dalarlar.

Motor becerilerinde yaşıtlarına göre öğrenme daha geç gerçekleşir.

ASPERGER SENDROMU TEDAVİSİ

Asperger Sendromunun tedavisi beceri kazandırmaya odaklı müdahaleler ve çevrenin bireyin ihtiyaçlarına göre düzenlenmesini içerir.

Beceri kazandırmaya odaklı müdahaleler arasında sosyal beceriler, duygu düzenleme becerileri, dil ve iletişim becerileri, okuma yazma becerileri, uyum becerileri, motor beceriler ve planlama becerilerine yönelik müdahaleler sayılabilir.

Asperger Sendromunun çekirdek belirtilerine yönelik kanıtlanmış bir ilaç tedavisi bulunmamaktadır. Ancak ilaç tedavileri, eşlik eden zorlukları azaltmak için sıklıkla kullanılmaktadır. Dikkat problemleri, kaygılar, duygu durum bozuklukları, davranış problemleri ve uyku sorunlarını hedefleyen tedaviler mevcuttur.