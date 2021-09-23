Elpidoforos'un Türkevi açılışına katılması Rumları sinirlendirdi

ABD’deki Ortodoksların dini lideri Başpiskopos Elpidoforos'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkevi'nin açılışına katılması Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde kriz yarattı.

ABD'nin New York kentinde Türkevi Binası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.

Törende, Amerikan Ortodoks Kilisesi dini lideri Başpiskopos Elpidoforos da yer aldı.

Törene Elpidoforos'un katılması, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'nde yoğun tepkilere neden oldu.

RUMLARDA TÜRKEVİ KRİZİ ÇIKTI

Yunan medyasına göre, Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, New York’ta Elpidoforos ile olan programlı görüşmesini, ‘yoğun görüşme trafiği olduğu’ bahanesiyle son anda iptal etti.

Anastasiadis’in, açılışta Elpidoforos’un da hazır bulunmasına çok kızdığı ve yakın çevresine “Bu eğlenceye katılan Elpidoforos ile görüşmem.” dediği öne sürüldü.

Ayrıca Yunan Dışişleri Bakanlığı'nın ise bir süre önce Elpidoforos'a, Türkevi'nin açılışına katılmaması tavsiyesinde bulunduğu belirtildi.

"ERDOĞAN'I TEBRİK EDERİM"

Öte yandan Elpidoforos, katıldığı tören sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile birlikte Türkevi'nin açılışını yapan Başkan Erdoğan'ı tebrik ederim. Ekümenik Patrikhane'nin öneminde, Heybeliada Ruhban Okulu'nun tekrar faaliyet göstermesinde ve Türkiye'deki dini azınlıkların haklarının desteklenmesinde, her zaman olduğu gibi ısrarlıyım." ifadesini kullandı.