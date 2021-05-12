Elveda Ya Şehr-i Ramazan mesajları: 2021 En anlamlı, kısa-uzun Ramazan ayına veda mesajları ve sözleri

Elveda Ya Şehr-i Ramazan mesajları: 2021 En anlamlı, kısa-uzun Ramazan ayına veda mesajları ve sözleri

On bir ayın sultanı Ramazan ayı bugün sona eriyor. Yakınlarına en güzel ve resimli Ramazan mesajları göndermek isteyen milyonlarca vatandaş, Elveda Ya Şehr-i Ramazan mesajlarını araştırıyor.

"Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan" diye sevinçle karşılanan on bir ayın sultanı Ramazan ayı, oruç başta olmak üzere çeşitli ibadetlerle geçirildi. Şimdi de "Elveda Ya Şehr-i Ramazan" diyerek hüzünle uğurlanacak.

Müslümanlar bin aydan daha çok hayırlara vesile olan Ramazan ayına veda ederken yakın çevresine en güzel, resimli, kısa ve uzun Elveda Ramazan ayı mesajları göndermek istiyor.

Oruç ibadetinin yerine getirildiği mübarek ayın sonunda bizleri Ramazan Bayramı karşılayacak. Tüm İslam dünyası Ramazan ayını huzurla sona erdirirken, sevdiklerinden uzakta olanlar, bu önemli ayı gönderecekleri özel mesajlarla uğurlayacak.

Rahmet ve bereket anlamına gelen içinde sayısız hikmet bulunduran Ramazan ayı için veda mesajları ile sevdiklerinizin yanında olabilirsiniz. İşte 2021 En güzel, kısa, uzun ve resimli Ramazan ayına veda mesajları ile sözleri...

EN GÜZEL, KISA VE UZUN ELVEDA RAMAZAN MESAJLARI 2021

Ey Mübarek Kur'an ayı Saimlere gufrab ayı Müminlere ihsan ayı şehri mübarek elveda!

Elveda ey şehr-i Ramazan derken; misafiri hoşnut göndermenin yollarına bakalım.

Hakkıyla kadrin bilmedik, pek çok kusurlar eyledik, nâdim olup tövbe ettik, şehri mübarek elveda!

Bir bahar müjdesi gibiydi gelişin. Rahmetinle kandık, şifa bulduk. Şimdi gidiyorsun ey Şehr-i Ramazan elveda.

Neşe saçtı gönüle, okundu mukabele, diyoruz güle güle, elveda ya şehr-i Ramazan.

On bir aylık yoldan geldin, Müminlere rahmet oldun, Asilere azab oldun, Elveda ey Şehr-i Ramazan elveda.

Veda etmek zor geliyor, güle güle demiyoruz, sadece şükrediyoruz bir Ramazanı daha bahşedene.

İncecik bir hilaldi varlığın önce, sonra ayın ondördü gibi parladı. Yüreklerimiz varlığınla, birden gözlerimiz gökyüzünde incelen hilale takıldı yeniden.

Bize getirdiğin serin havayı, sükuneti, merhameti, hoşgörüyü yayalım ayların kalan onbirinede.

Elveda ey şehr-i Ramazan derken; misafiri hoşnut göndermenin yollarına bakalım.

Gelişinle ne kadar sevindiysek gidişin o kadar büktü boynumuzu.

Nasıl telaşlanmayalım ki, "Oruçlunun iftar sevincinin Rabbine kavuşma sevinciyle eş tutulduğu anın yaşanması anıdır ifrat vakti. Öyle buyurmuş Âlemlere Rahmet Hazreti Muhammed Efendimiz. "Oruçlu için iki sevinç vardır: Biri, orucu açtığı zamanki sevincidir; diğeri de Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir…"

Dünyamıza inen rahmet sağanağı, nur halesi bitmesin, kalan vakitlerde de sürsün istiyoruz.

On bir ayın sultanısın, dertlilerin dermanısın, Hakk'ın bize ihsanısın, elveda ey Şehr-i Ramazan elveda.

Gündüzlerin rahmet idi, gecelerin nimet idi, aşıklara vuslât idi, şehri mübarek elveda!

Neşe saçtı gönüle, okundu mukabele, diyoruz güle güle, elveda ya şehr-i Ramazan.

Dünyamıza inen rahmet sağanağı, nur halesi bitmesin, kalan vakitlerde de sürsün istiyoruz.

Ey Kur-an ve rahmet ayı sen Şehr-i Mübarek'sin, Mü"minlere hem gereksin, sırat üstünde muratsın, Elveda ey vahyi mübarek elveda, Elveda ey Şehr-i Rahmet elveda, Elveda ey mübarek Ramazan elveda, Elveda ey Kur-an ayı elveda.