'Emekli amiral' toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli amirallerin yayınladığı bildiriye ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Türkiye'nin mega projelerinden biri olan Kanal İstanbul'a karşı bir araya gelen 104 emekli amiral, uzun bir bildiri hazırladı ve darbe imaları yaparak milli iradeye parmak salladı.

Eski Türkiye kalıntısı emekli amirallerin küstah bildirisine tepki yağdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda yaşanan gelişmeler masaya yatırıldı.

Erdoğan, toplantının ardından kameralar karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Emekli amirallerin vazifesi 104 tanesi bir araya gelerek siyasi bir tartışma konusunda darbe imaları içeren bildiriler yayınlamak değildir. Kesinlikle art niyetli bir bildiridir.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ MESELESİ DEĞİL

Tartışmannın sebebi kesinlikle ifade özgürlüğü meselesi değildir.

Geçmişi darbe ve bildirilerle dolu ülkede 104 amiralin böyle bir girişimde bulunması kesinlikle kabul edilemez.