Emekli amirallerin bildirisi tepkiyle karşılandı

Türkiye'nin uluslararası anlaşmalarda çıkıp çıkamayacağı yönündeki tartışmaların ardından 103 emekli askerin yayınladığı bildiriye halktan tepki yağdı.

Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri de uluslararası anlaşmalardan ülkenin çekilip çekilemeyeceği yönündeki tartışmalar...

Özellikle bu konu İstanbul Sözleşmesi kararı ve Kanal İstanbul'un, İstanbul Boğazı'na alternatif olduktan sonraki süreçle bağlantılı olarak tartışma konusu ediliyor.

EMEKLİ AMİRALLERDEN BİLDİRİ

Tartışmalar devam ederken emekli askerler de konuya dahil oldu.

103 emekli amiral, hükümete karşı bir metin yayınlayarak tartışmalardan "endişe" duyduklarını ifade etti.

Eski askerlerin imzasıyla yayınlanan bu bildiri, gündeme bomba gibi düştü.

BİLDİRİYE TEPKİ YAĞDI

Bildiri, 15 Temmuz hain darbe girişiminin travmasını henüz atlatamamış toplumda tepki ile karşılandı.

Sosyal medyada bir anda en çok tartışılan konular arasına giren söz konusu bildiri hakkında kullanıcılar tepkilerini dile getirirken, 15 Temmuz'da sergilenen kahramanlıklar hatırlatıldı.