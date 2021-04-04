Emekli amirallerin yayınladığı bildiriye soruşturma açıldı

103 emekli amiralin yayımladığı bildiriyle ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Birdiriye TCK 316 soruşturması açıldı.

Son dönemde gündemde olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili 103 emekli amiral dün gece saatlerinde bir bildiri yayınlanmıştı.

Söz konusu bildiriye tepkiler art arda gelirken, 10e emekli amiralin gece yarısı yayınladıkları bildiriyle ilgili savcılık soruşturma başlatmıştı.

BİLDİRİYE ÖNCÜLÜK EDENLER TESPİT EDİLDİ, İFADEYE ÇAĞRILACAKLAR

Savcılığın soruşturmasının ardından flaş bir gelişme yaşandı.

Emekli amirallerin bildirisini TCK'nın 316. maddesi kapsamında soruşturan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, bildiriye öncülük eden isimleri tespit ettiği, o isimlerin ifadeye çağrılacağı bildirildi.