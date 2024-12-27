Emekli askerlere sokak çağrısı yapan CHP'li Yankı Bağcıoğlu'na soruşturma

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu'ndaki yemin töreni, Türkiye'nin gündemindeki yerini koruyor.

Mezun olan teğmenlerin kılıçlarını çekerek "Mustafa Kemal'in askerleriyiz!" sloganları atarak yemin ettiği görüntüler üzerinden tartışmalar devam ediyor.

İHRAÇLARI GÖRÜŞÜLECEK

Disiplinsizlik gerekçesiyle başlatılan soruşturmada teğmenlerin ihracı gündemde.

İhraç talebiyle disipline sevk edilen teğmenlerin dosyası, 16 Ocak’ta Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nda görüşülecek.

CHP, TEĞMENLER İÇİN SOKAĞA ÇIKACAK

Nihai kararın verileceği toplantı öncesinde CHP sokağa çıkmaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, kendisi gibi emekli askerlere çağrı yaptı.

EMEKLİ ASKER GRUPLARINA MESAJ

Emekli asker gruplarına bir çağrı metni yollayan Bağcıoğlu, CHP'li eski askerleri Atatürk posterleriyle meydanlara davet etti.

ATATÜRK POSTERİNİ AL GEL

Bağcıoğlu, WhatsApp gruplarına gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verdi:

Sayın Komutanlarım Değerli silah arkadaşlarım;



16 Ocak 2025 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nda durumları değerlendirilecek teğmenlerimize silah arkadaşlığı ruhu ile destek sağlamak maksadıyla hiç bir siyasi mülahaza ve düşünce olmadan 11 Ocak 2025 günü saat 11.00'de mümkün olan tüm şehirlerimizde belirlenecek meydan/alanlarda bir basın açıklaması yapmak ve sesimizi duyurmak istiyoruz.



Bu konuda bulunduğunuz illerde desteklerinizi ve planlama çalışmalarına katkılarınızı gönülden istirham ediyoruz. Basın açıklamalarına emekli askerlerin yanı sıra sadece Türk bayrağı ve Atatürk posterleri ile tüm yurtsever vatandaşlarımızı bekliyoruz.