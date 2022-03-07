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    Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak 2022?

    2022 emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için, binlerce emekli gelecek olan resmi açıklamayı bekliyor. Peki, 2022 Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2022 - 14:25
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    Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak 2022?

    Devlet emeklilere ekstra destek vermek için birço uygulamayı hayat geçirirken, bunlardan birisi ise bayram ikramiyeleri oldu.

    Bayram ikramiyeleri yakın zamanda uygulamaya alındı ve bayram vakti yaklaşmadan emeklilerin hesabına yatıyor.

    2021 yılında 1100 lira olarak ödemesi gerçekleştirilen bayram ikramiyelerinin 2022 yılında ne kadar olacağı merak konusu oldu.

    Bu kapsamda da, "Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak 2022?" sorusu gündeme getirilmeye başlandı.

    Peki, Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak 2022? İşte yanıtı...

    EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

    Bu yıl Ramazan Bayramı 2 Mayıs 2022 Pazartesi gününe denk gelecek. İkramiyelerin bayramdan önce ödendiği göz önüne alınırsa bayram ikramiyelerinin nisan ayının son haftasında ödeneceği söylenebilir.

    İkramiye ödemelerinin ne zaman yapılacağının ve ne kadar olacağının önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan Kabine toplantılarının sonrasında duyurulması bekleniyor.

    Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak 2022? #1

    Ancak genel beklenti bayram ikramiyelerinin 1100 TL’den 1500-2000 TL arası bir tutara yükselmesi yönünde. Konuya ilişkin resmi açıklama gelmesi durumunda paylaşımı yapılacak.


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