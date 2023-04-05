Emekli bayram ikramiyesi günü belli oldu! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekli maaşı ve ikramiye ödemelerinin 14-19 Nisan tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

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Son günlerde emeklilere yapılan düzenlemeler yüzleri güldürdü.

Emekliye müjdeli haberi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu.

Bu kapsamda 5 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığı maaşına 2 bin TL zam yapılarak 7 bin 500 TL'ye çıkarılmış oldu.

Yapılan düzenlemelerden biri de emekli bayram ikramiyesi oldu.

2018 yılında Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda 1000 TL olarak ödenen bayram ikramiyesi, 2011 yılında bin 100 TL’ye yükseltildi.

Yeni düzenleme ile bu tutar, yüzde 82 artışla 2 bin TL’ye çıkarıldı.

Düzenlemenin ardından gözler hangi tarihlerde yatacağına çevrildi.

Tarihler belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki aylıklar ile emeklilerin bayram ikramiyelerinin tarihini duyurdu.

SKK ödemeleri

SSK'dan aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri; ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan tarihinde, ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan tarihinde, ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan tarihinde ödenecek.

Bağ-Kur ödemeleri

Bağ-Kur çerçevesinde aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri ödeme günü 25 ve 26 olanlara 17 Nisan tarihinde, ödeme günü 27 ve 28 olanlara 18 Nisan tarihinde ödenecek.

Emekli Sandığı ödemeleri

Emekli Sandığı çerçevesinde aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan tarihinde ödenecek.

15,6 milyon emekli yararlanacak

Bu düzenlemeye EYT kapsamında emekli olacaklar da dahil edildi.

Böylelikle 15,6 milyon emeklinin yararlanacağı belirtildi.