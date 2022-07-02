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    Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri bugün başlıyor! Kim ne zaman alabilecek?

    Kurban bayramı ikramiyeleri bugün ödenmeye başlıyor.Peki hangi emekli ne zaman ödemesini alabilecek?
    • 02.07.2022 - 11:39
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    Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri bugün başlıyor! Kim ne zaman alabilecek?

    Kurban bayramına sayılı günler kala milyonlarca emeklinin gözü kulağı emekli ikramiyelerinin yatacağı güne çevrildi.

    12 milyona yakın emeklinin bayram ikramiyeleri bugün itibariyle hesaplarına yatırılmaya başlandı.

    Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri bugün başlıyor! Kim ne zaman alabilecek? #1

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli ikramiyelerinin 2-7 Temmuz tarihleri arasında yatırılacağını açıklamıştı.

    Hangi emekli ne zaman alacak?

    Kurban bayramı emekli ikramiyeleri bugün itibariyle yatırılmaya başlandı.Peki hangi emekli ne zaman alacak?

    SSK emeklileri : 5-6 Temmuz

    Bağ-kur emeklileri : 7 Temmuz

    Emekli sandığı : 2-5 Temmuz

    Bu bayram ikramiyesini yanlızca mevcut emekliler değil, yeni emekli olanlarda alabilecek.İkramiyeden faydalanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekmektedir..

    Ödenecek emekli ikramiyesinin 1100 TL olması bekleniyor..


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