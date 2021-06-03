Emekli enflasyon farkı 2021: Enflasyon farkı ne kadar, ne zaman ödenecek?

Emekli enflasyon farkı 2021: Enflasyon farkı ne kadar, ne zaman ödenecek?

Enflasyon rakamları kapsamında zam alacak olan emekli vatandaşlar, mayıs ayı enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu sorusunu araştırıyor. Peki enflasyon farkı ne kadar ve ne zaman ödenecek?

Binlerce memur ve emeklinin gözü enflasyon rakamlarına ve akabinde belirlenen zam oranlarına çevrildi.

Yılın ilk 4 ayına ait rakamlar geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı. Mayıs ayı rakamları ise 3 Haziran’da TÜİK tarafından duyuruldu.

Yapılan toplu sözleşme ile beraber 2021 senesinin ilk 6 ayı için memurlar yüzde 3 zam aldı. Mayıs ve haziran ayı rakamlarının da açıklanmasından sonra enflasyonda toplamda yüzde 3'ü geçen kısım zam olarak yansıyacak.

Peki, mayıs ayı enflasyonu ne kadar? Emekli enflasyon farkı yüzde kaç oldu? İşte ayrıntılar...

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI 2021

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 0,89 artarken, yıllık bazda yüzde 16,59 rakamına ulaştı.

Buna göre enflasyon Nisan ayına göre yüzde 0,89, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,13 artış gerçekleşti.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR?

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte enflasyon farkı hesaplamaları da yapılmaya başlandı.

Memur ve memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeye göre 2 yılda bir belirlenirken, son 6 aylık enflasyon belirlenen rakamların üzerine çıkarsa fark ekleniyor. SSK ve Bağkur emeklisi de 6 aylık enflasyon ne kadar gerçekleşmişse o oranda zam alıyor.

Mayıs ayı rakamları dahil yılın ilk 5 ayında enflasyon yüzde 6,39 olarak belirlendi.

Emeklilerin de 6 aylık enflasyon oranında zam alacakları göz önüne alınırsa bu oranın yüzde 7’lere yaklaşması bekleniyor. Maaşlara gelecek net zam oranı Haziran ayı enflasyonu ile kesinleşecek.

ENFLASYON FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Enflasyon farkının yansıtıldığı maaş ödemeleri SGK ve Bağ-Kur emeklileri için Temmuz ayında yapılacak.